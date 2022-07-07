كريم من الصيدلية جبار في وصفات البشرة للتفتيح والتبييض يخلصك من أي بقع غامقة

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التعرض لأشعة الشمس والأشعة الفوق بنفسجية وبعض العوامل البيئية الأخرى تعمل على إصابة البشرة ببعض التصبغات والبقع الداكنة فتصبح البشرة جافة وغير نضرة وصافية، كما أن هناك بعض الكريمات تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، فهي تعمل على صبغة الميلانين الموجودة في الجلد حيث تقلل من قوتها وتساعد على تفتيح البشرة، ومن أهم تلك المستحضرات الطبية كريم بانثينول، فهو أحد المستحضرات التي تعمل على معالجة مشاكل البشرة والعمل على تفتيحها بشكل سريع وبتأثير أفضل من الكريمات الأخرى.
كريم من الصيدلية جبار في وصفات البشرة
(وصفة البانثينول لتفتيح البشرة)
يساعد كريم بانثينول في القضاء على آثار الشمس عن طريق مزج ملعقتان من حليب جوز الهند بالتساوي بإضافة زيت اللوز الحلو، كما يفضل استخدامه قبل النوم وقبل التعرض للشمس كي تحصل على أفضل النتائج، ويمكنك التعرف على تلك الوصفة لتفتيح البشرة من خلال الآتي:
المكونات:
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.
- نصف ملعقة من زيت اللوز.
- مقدار ملعقة صغيرة من حليب جوز الهند.
طريقة التحضير والاستخدام:
- يتم تنظيف البشرة من خلال استخدام غسول مناسب لإزالة الأتربة والأوساخ ن مسام البشرة.
- وبعد ذلك يتم إحضار طبق صغير وسيتم وضع فيه كل تلك المكونات التي أحضرناها (كريم بانثينول – حليب جوز الهند – زيت اللوز).
- ثم بعد ذلك تقومي بوضع تلك المكونات على البشرة وتتركيها لمدة لا تقل عن ربع ساعة من أجل الخصول على نتيجة مثالية، وبعدها تنظفي بشرتك بالماء والغسول.
فوائد كريم بانثينول للبشرة
- تحتاج بعض الوصفات الطبيعية الكثير من الوقت والجهد دون الحصول على نتائج سريعة ومرضية مع الشعور بالملل أثناء التطبيق.
- ولكن بعد الحصول على كريم بانثينول من أي صيدلية سوف يعيد للبشرة الحياة، كما لا يسبب أي ضرر على البشرة على المدى الطويل.
- كريم بانثينول أحد كريمات التفتيح الطبيعية بالإضافة لعدم ارتفاع سعره كما يحتوي على مكونات علاجية لمشاكل البشرة.
- يزيد من نضارة البشرة ويجهلها مشرقة باستمرار، كما يعمل على معالجة البشرة من البقع الداكنة ويساعد في تخليص البشرة من البكتيريا التي تنتج من الحبوب.
- يساعد هذا الكريم في إعادة البشرة إلى لونها الطبيعي ووقايتها من أضرار أشعة الشمس وشد الترهلات.
- يفضل استخدام هذا الكريم مرتين في اليوم عن طريق توزيع كمية مناسبة على البشرة بعد القيام بتنظيفها جيدا من أي شوائب من خلال الغسول المناسب للبشرة قبل وضع الكريم.
- قم بتمرير الكريم على البشرة حتى يتم امتصاصه بالكامل ثم يترك على البشرة طوال الليل ثم يوضع مرة أخرى في الصبح قبل التعرض للشمس.
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