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يعتبر اللحم المشوي على الفحم من أجمل الأطعمة وأفضلها ويفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحم المشوي على الفحم وذلك بسبب النكهة والمذاق الطيب لهذا اللحم الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم، وفي هذا المقال سنتعرف على طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم بطريقة الحاتي وبصفة بسيطة وسهلة غير مكلفة في منزلك دون أن تحتاجي إلى شرائه جاهز بعد الآن. طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم المكونات: كيلو من اللحم الأحمر المقطع المخصص الشواء.

4 ثمرات من البصل الأحمر المفروم.

ثمرة طماطم.

7 فص ثوم مفروم.

ملعقة واحدة صغيرة من الزنجبيل الناعم.

نصف ملعقة من جوزة الطيب المفروم.

نصف ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة زبادي كبيرة.

ملعقة عصير الليمون صغيرة. طريقة التحضير: في البداية يتم وضع المكونات الخاصة بالتتبيلة في إناء صغير ومن ثم يتم مزجهم بشكل جيد.

ومن ثم نقوم بوضع قطع اللحم في هذا المزيج ونتركه فيه لمدة 8 ويفضل الاحتفاظ بالإناء داخل الثلاجة.

ثم نقوم بإخراج قطع اللحم ونضعها على الشواية الكهربائية أو شواية الفحم ونقوم بإشعال الشواية.

وبعدها نقوم بتسوية اللحم حتى نصل إلى درجة الشوي المناسب.

ونقوم بعد ذلك بوضع اللحم في طبق مناسب ليتم تقديمه على السفرة.

في الغالب تحتاج اللحوم إلى حوالي 20 دقيقة على الشواية حتى تنضج. طريقة تتبيل اللحم المشوي بالزبادي على الفحم في البداية نقوم بإحضار طبق ونضيف فيه 6 فصوص ثوم مهروس مع مقدار من زيت الزيتون.

ونضيف مقدار من البصل الناعم المفروم ونضيف معه ملح وفلفل أسود وبهارات.

ثم نقوم بمزج كل هذه المكونات حتى نحصل على قوام متماسك.

ومن ثم يتم إضافة كوب من الزبادي إلى الوصفة ويضاف معها معجون الطماطم ونقوم بتقليبها حتى تتجانس.

ثم نقوم بإضافة الحم المقطع داخل الوعاء ويتم دهنه من كل الجهات ويتم تركها داخل التتبيلة لمدة يوم.

ومن ثم يتم إخراج اللحم وبدء عملية الشوي التي تستمر لمدة تصل إلى حوالي 20 دقيقة.

وبعد ذلك يتم تقديم اللحم المشوي في الطبق المخصص للتقديم للأسرة أو الضيوف. عمر شويل - جدة طريقة عمل تتبيلة اللحم المشوي على الفحم بطريقة الحاتي طعمها لا يقاوم هتاكل كيلو لوحدك - ثقفني

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