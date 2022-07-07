نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة القرنفل الرهيبة لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ لحد الركب تطويل وتنعيم زي الحرير لن يتوقف شعرك عن النمو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من الأشخاص من حدوث الصلع بصفة مستمرة وتساقط الشعر الدائم نتيجة كي الشعر بشكل مستمر وعمل سيشوار للشعر وذلك نجد بأن هناك كثير من مستحضرات الشعر الضارة جداً للشعر نستخدمها دائما مثل الشامبوهات والزيوت غير الطبيعية لذلك عمل الكثير من هؤلاء بالبحث عن المكونات الطبيعية التي تساعد على إنبات الشعر بصفة مستمرة وتحد من سقوطه وتم إيجاد عشبة القرنفل حيث لها فعالية كبيرة على الشعر حيث يعمل على تنعيم الشعر ويساعد على تطويله ويمنع تساقطه ويساعد على التخلص من القشرة بصفة مستمرة لذلك سوف نوضح وصفات القرنفل الخاصة بالشعر من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة القرنفل لتطويل الشعر بجنون

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في كل منزل سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية.

قرنفل.

ماء.

روز ماري.

زيت سمسم.

موزة مهروسة.

طريقة تحضير وصفة القرنفل

تعد تلك الوصفة من الوصفات المهمة جداً وعند تحضيرها لا تحتاج إلى جهد أو تعب وسوف نوضح طريقة تحضير تلك الوصفة من خلال النقاط التالية..

نحضر القرنفل ونقوم بطحنه ووضعه في وعاء ونضع عليه الروز ماري ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الماء على تلك المكونات ونقلبها جيداً حتى تمام التجانس ونحصل على قوام كريمي.

ثم نقوم بوضع الموزة المهروسة عليهم ونقلب المكونات جيداً حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بوضع زيت السمسم عليهم ونقلبهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

نضع الوصفة على الشعر ونغسلها جيداً بعد ساعتين على الأقل.

وصفة أخرى للقرنفل

تكثر وصفات القرنفل الخاصة بالشعر وذلك لأنه عنصر مهم جداً للشعر ويحتوي على كثير من المميزات للشعر وسوف نوضح طريقة عمل الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

قرنفل.

ماء.

عسل.

زيت زيتون.

زيت جوز هند.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر القرنفل المطحون ونضعه في وعاء ونضع عليه النشا ونقلبهم جيداً حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بوضع الماء عليه ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس.

ثم نقوم بوضع الزيوت الطبيعية من زيتون وجوز هند ونقلب المكونات جيداً حتى تتجانس تلك المكونات ونخلط جميع المكونات مع العسل.

ونقسم الشعر ونضع الخليط عليه ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسله جيداً.

وصفة تطويل الشعر باستخدام زيت جوز الهند

يمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة الزيوت التي تعمل علي تنعيم الشعر وتكثيفة من أول استعمال وهي ملعقتين من زيت جوز الهند مع ثلاثة ملاعق من زيت اللافندر مع ملعقتين من زيت الليمون ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على خليط متجانس وضعي الخليط على شعرك واتركية لمدة ساعتين يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ وإنبات الفراغات من أول إستعمال تحصلي على شعر الهنديات ويمكن تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تنكون من ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت جوز الهند مع ثلاث ملاعق من زيت الخردل وزيت الخروع ثم قومي بوضع هذا الخليط على الشعر واتركية لمدة ساعتين وسوف تلاحظين أن الشعر أصبح طويل جدا للركب من أول استعمال عليكي تكرار هذه التجربة يوميا سوف ويمكنك تطويل الشعر بطريقه سهله جدا في وقت قصير هي وضع ملعقتين من زيت الخروع مع ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون مع اربع ملاعق من زيت اللوز الحلو ثم قومي بخلط المكونات معا حتي تحصلين على مزيج متجانس وضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين فهو يعمل على تطويل الشعر بسرعة الصاروخ باستخدام خلطة سحرية تساعد على أنبات فراغات الشعر وعلاج الصلع من اوب استعمال يمكنك استخدام هذه الطريقة