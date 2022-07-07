نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القرتفل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ للركب في اسبوع لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة في المقال التالي
الشامبو ينمو بدون توقف ويعالج الصلع، يكون الشعر الطويل من الأشياء المهمة التي تبحث عنها الكثير من السيدات، وذلك لأن الشعر الطويل يعطي مظهرا جميلا لصاحبته، ويعطي شعور زائد للثقة بالنفس، يساعد على عمل أجمل التسريحات، وتشتهر الكثير من النساء بشعرهن الطويل، ونجد أن شعر الكثير من النساء يكون قصيرا وذلك بسبب تعرضه لكثير من التلف الذي يؤدي إلى وقف نموه وذلك بسبب استخدام المكواه والسيشوار بشكل دائم، إلى جانب استخدام الكثير من المنتجات الغير معروفة مما يعرض الشعر إلى التلف وتساقطه وتوقفه عن النمو، وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال وصفة فعالة تساعد على تطويل الشعر في زمن قياسي وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة وطريقة تحضيرها.
مكونات وصفة تطويل الشعر
نجد لعمل هذه الوصفة نحتاج إلى مكونات طبيعية موجودة في كل منزل ويكون القرنفل من المكونات الأساسية التي تساعد تطويل الشعر حيث له قدرة فائقة على تطويل الشعر، تتكون هذه الوصفة من مكونات سهلة وبسيطة سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..
- ملعقة مطحون قرنفل.
- ماء.
- شامبو.
- قرص أسبرين.
طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر
يتم تحضير هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة ويمكن من خلالها نحضر وصفة فعالة في تطويل الشعر وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..
- نحضر الشامبو الذي نستخدمه في غسل الشعر ونضعه في وعاء.
- ثم نضع عليه نصف كوب من الماء ونقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ثم نحضر قرص الأسبرين ونطحنه ونقوم بخلطه مع القرنفل المطحون جيدا.ثم نضع القرنفل والأسبرين على الشامبو مع الماء ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا.
- ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بهذه المكونات ونتركها لمدة 10 دقائق على الشعر قبل أن نقوم بشطفه.
- يتم تكرار هذه الوصفة لمدة اسبوع متواصل وسوف نلاحظ بأن الشعر قد تم تطويله بشكل كبير جدا لم نكن نحلم به من قبل.
- تعمل تلك الوصفة على التخلص من الشعر القصير الذي لا يصلح لأي تسريحات جيدة ويشعرنا بفقدان الثقة والاكتئاب.
- يمكن للرجال استخدام هذه الوصفة للتخلص من الصلع بشكل نهائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معجزة القرتفل لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ للركب في اسبوع لن يتوقف شعرك عن النمو بغزارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.