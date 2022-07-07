نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرتك هتنور بعمل دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة في البيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة هذه الوصفة من الوصفات الممتازة لتفتيح البشرة طبيعيا، وهذا ما نستعرضه لكم من خلال مقالنا اليوم حيث أن هذا الموضوع من أكثر ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات، وهذا لأن البشرة البيضاء حلم كل فتاة، فمنهم من يلجأ إلى منتجات التفتيح الجاهزة التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، ومنهم من يبحث عن الوصفات الطبيعية فهي قادرة على تفتيح البشرة بدون ترك أي أثر ضار على البشرة على عكس المنتجات الأخرى، والتي تتسبب في كثير من الأضرار مع كثرة الاستخدام والآن نتعرف على أفضل الوصفات لتفتيح البشرة.

دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة

دلكة النشا والفازلين من الوصفات الفعالة تحتوي على مكونات بسيطة وليست مكلفة وموجودة في كل منزل، وتتمثل المكونات من الآتي:

كمية مناسبة لعمل الوصفة من الفازلين الأبيض.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة لتفتيح البشرة طبيعي، وهذه المكونات طبيعية لا تترك أثر سلبي على البشرة حتى مع كثرة الاستخدام، والطريقة هى كالآتي:

يتم إحضار إناء صغير ونضع به ملعقة من الفازلين ثم ندخله الميكروويف لمدة بضع ثواني حتى يتم إذابته.

وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة من النشا ويقلب جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

نضع هذا الخليط في برطمان محكم الغلق ثم نضع البرطمان في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة استخدام الوصفة

عندما نستخدم الوصفة على البشرة لابد من اتباع الآتي:

نغسل الوجه جيدا من الاتربة العالقة به وينشف جيدا باستخدام فوطة قطنية.

نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشرة دقائق.

بعد ذلك تغسل البشرة بالماء الفاتر جيدا وينشف بالمنشفة جيدا.

تكرر هذه الوصفة يوميا للحصول على نتيجة مرضية.

خلطة النشا وماء الورد

هذه الوصفة أيضا من الوصفات الرائعة لتفتيح البشرة، وهى كالآتي:

2 ملعقة كبيرة من النشا.

أربعة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على بشرة بيضاء بشكل آمن، والطريقة هى كالآتي: