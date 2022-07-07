طريقة عمل كفتة الأرز في البيت في المفرمة في خلال 5 دقائق فقط هتاكل أحلى كفتة

يحب الكثير من الأشخاص كفتة الأرز وذلك لأنها من المأكولات المميزة واللذيذة للغاية وهي مناسبة جدا في العزومات وفي العديد من المناسبات الخاصة، وهناك طريقة لعمل كفتة الأرز في البيت بكل سهولة وذلك عن طريق استخدام اللحم المفروم والأرز والعديد من المكونات الأخرى الموجودة في جميع المنازل بسهولة، فيمكن لكل ربة منزل تجربة تلك الوصفة الشهية التي لن تحتاج منك وقت كبير أو مجهود كما إنها مجربة وستخصلين منها على وجبة شهية لكي ولأسرتك.

طريقة عمل كفتة الأرز في البيت

إن مكونات عمل كفتة الأرز من المكونات البسيطة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام كيلو من اللحم المفروم، ولذلك إن مكونات عمل كفتة الأرز في البيت كالآتي:

كيلو من اللحم المفروم.

كوب من الأرز المطحون.

أربع فصوص من الثوم.

رابطة من البقدونس.

رابطة من الشبت.

٢ كوب من الزيت.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح.

بصلة.

بهارات.

طريقة تحضير وصفة كفتة الأرز في البيت

يتم تحضير وصفة كفتة الأرز بسهولة جدا نظرا لأنها من الأكلات المشهورة جدا في جميع البلاد ويتم تحضيرها في العزائم والمناسبات المختلفة، ويمكن تحضيرها في ٥ دقائق عن طريق اتباع الخطوات التالية: