طريقة عمل كفتة الأرز في البيت في المفرمة في خلال 5 دقائق فقط هتاكل أحلى كفتة

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يحب الكثير من الأشخاص كفتة الأرز وذلك لأنها من المأكولات المميزة واللذيذة للغاية وهي مناسبة جدا في العزومات وفي العديد من المناسبات الخاصة، وهناك طريقة لعمل كفتة الأرز في البيت بكل سهولة وذلك عن طريق استخدام اللحم المفروم والأرز والعديد من المكونات الأخرى الموجودة في جميع المنازل بسهولة، فيمكن لكل ربة منزل تجربة تلك الوصفة الشهية التي لن تحتاج منك وقت كبير أو مجهود كما إنها مجربة وستخصلين منها على وجبة شهية لكي ولأسرتك.
طريقة عمل كفتة الأرز في البيت
إن مكونات عمل كفتة الأرز من المكونات البسيطة ويمكن عملها في المنزل بكل سهولة عن طريق استخدام كيلو من اللحم المفروم، ولذلك إن مكونات عمل كفتة الأرز في البيت كالآتي:
- كيلو من اللحم المفروم.
- كوب من الأرز المطحون.
- أربع فصوص من الثوم.
- رابطة من البقدونس.
- رابطة من الشبت.
- ٢ كوب من الزيت.
- نصف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملح.
- بصلة.
- بهارات.
طريقة تحضير وصفة كفتة الأرز في البيت
يتم تحضير وصفة كفتة الأرز بسهولة جدا نظرا لأنها من الأكلات المشهورة جدا في جميع البلاد ويتم تحضيرها في العزائم والمناسبات المختلفة، ويمكن تحضيرها في ٥ دقائق عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى: يتم جلب مفرمة اللحم أو الخلاط ووضع اللحمة والأرز بها ويتم طحنهم سويا جيدا وذلك بعد غسيل وتنظيف كلا من اللحم والأرز تحت الماء الجاري.
- الخطوة الثانية: ثم يتم وضع الشبت والبقدونس والثوم المفروم والبصل في المفرمة مع اللحمة ويتم طحنهم جيدا، ولكن يتم وضعهم بشكل تدريجي ليتم فرمهم بشكل جيد.
- الخطوة الثالثة: وبعد ذلك يتم وضع الكفتة في وعاء ويتم وضع البهارات عليها، وهنا يلزم أن تقومي باستخدام يديكي حتى تتخلل البهارات الخلي جيدا.
- الخطوة الرابعة: ثم يتم تحضير الكفتة عن طويق تشكيلها إلى أصابع، ثم يتم جلب مقلاة ووضع بها زبت ووضعها على النار وذلك حتى يتم تسخين الزيت جيدا، ثم يتم إضافة أصابع الكفتة وتحميرها جيدا.
- الخطوة الخامسة: ثم يتم إخراج الكفتة من الزيت ووضعها على مناديل وذلك للتخلص من الزيت الموجود بها.
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