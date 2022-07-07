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يعاني الكثير منكم من الاسمرار والبشرة الغامقة بسبب التعرض لأشعة الشمس الضارة في وقت الظهر والتعرض لكثير من مسببات البيئة والملوثات في الخارج، ويبحث الكثير من البنات عن طرق مختلفة لتبييض البشرة وتفتيحها وتعتبر سريعة التحضير ويمكن تحضيرها بسهولة، ويوجد طرق تحضير كثير من الكريمات بمكونات طبيعية بسيطة في المنزل وغير مكلفة بدون أي مواد كيميائية يمكن أن تضر ببشرتهم بدلا من شراء منتجات ماركة بأسعار عالية في الخارج. مكونات عمل ماسك العسل والزبادي لتفتيح البشرة ملعقتان صغيرتان من العسل الأبيض

نصف كوب من الزبادي الطازج طريقة عمل ماسك العسل والزبادي لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به ملعقتان العسل الأبيض ونضيف إليه نصف كوب الزبادي، ثم نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض حتى يتكون لدينا خليط ناعم.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة ونتركه لمدة ثلث ساعة قبل أن نشطفه بالماء.

بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء جيدا ونضع لها المرطب المناسب.

يفضل تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل. مقادير عمل ماسك ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة كبيرة من النشا

نصف ملعقة من عسل النحل الأبيض طريقة تحضير ماسك ماء الورد والنشا لتفتيح البشرة أولا نحضر وعاء ونضع به النشا وعسل النحل الأبيض وماء الورد ونقوم بخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى يتكون لدينا خليط متجانس.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالتساوي ونتركه لمدة ثلث ساعة.

بعد ذلك نقوم بشطف البشرة بالماء الدافئ ونضع المرطب المناسب لها.

يفضل تكرار هذه الخلطة مرة كل أسبوع للحصول على نتائج أسرع في وقت أقل. استخدام الطماطم لتفتيح البشرة الدهنية أولا نقوم بهرس الطماطم ونوزعها على البشرة والوجه ونتركها حتى تجف تماما على البشرة والوجه لمدة ثلث ساعة.

بعد انقضاء الوقت نقوم بشطف البشرة والوجه بالماء الفاتر، ثم نضع المرطب المناسب لها.

يفضل تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أسرع نتائج.

يمكن خلط الطماطم مع دقيق الشوفان والزبادي حيث إنه يعطي نتائج أفضل. عمر شويل - جدة طريق سحرية لتفتيح وتبييض البشرة بالماسكات الطبيغية - ثقفني

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