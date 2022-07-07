نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة التمر بصوص التوفي كيكة فاخرة بمكونات بسيطة في المقال التالي

تتميز كيكة التمر بمذاق مختلف عن باقي أنواع الكيك لاحتوائها على التمر الذي يكسبها طعم مميز، وهى من الكيكات المغذية جداً حيث يحتوي التمر على الكثير من العناصر الغذائية ومنها الألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي ، كما يعد مصدر غني بالحديد الذي يعالج فقر الدم ويمد الجسم بالطاقة ويقلل الشعور بالإرهاق الناتج عن فقر الدم، ويمكنك تحضير كيك التمر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كيكة التمر بصوص التوفي اللذيذ. مكونات كيكة التمر بصوص التوفي

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (375 جرام).

4 بيضات بحرارة الغرفة.

كوب من الحليب بحرارة الغرفة (200 مللي).

كوب من الزيت (200 مللي).

كوب من السكر (200 جرام).

ملعقة صغيرة من الفانيليا (8 جرام).

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر (16 جرام).

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة (10 جرام).

كوب من التمر الطري منزوع النواة (12 تمرة).

كوب من الماء الساخن ( 200 مللي). صوص التوفى كوب من السكر (200 جرام).

ملعقة كبيرة من الزبدة (25 جرام).

علبة قشطة (170 جرام). طريقة التحضير نضيف كوب من الماء الساخن على التمر بعد نزع النواة وغسله جيداً ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نضع التمر في الكبة ونخفق جيداً حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. في إناء عميق نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربي على سرعة عالية لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط أبيض وكريمي. نقوم بإضافة كوب من الزيت وكوب من الحليب ونستمر في الخفق ثم نضع خليط التمر ونخفق جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. انخلي الدقيق والبيكنج بودر والحليب البودرة ثم أضيفي المكونات الجافة بالتدريج وقلبي جيداً بالملعقة لمدة دقيقتين حتى يختفي الدقيق تماماً ويصبح الخليط ناعم وخالي من أي تكتلات. ثم نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق ونطرق الصينية برفق مرتين للتخلص من الهواء الزائد. ثم نخبز الكيك في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 45 دقيقة حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. لتحضير صوص التوفى: نضع كوب من السكر في طاسة على نار متوسطة ويترك بدون تقليب حتى يذوب السكر. ثم نضيف الزبدة والقشطة ونقلب جيداً ثم نطفئ النار ويترك صوص التوفي حتى يبرد. نختبر نضج الكيك بعود خشبي إذا خرج نظيفاً دل ذلك على تمام نضج الكيك. ثم نخرج الكيكة من الفرن وتترك قليلاً لتبرد ثم تقلب وتزين بصوص التوفي. عمر شويل - جدة كيكة التمر بصوص التوفي كيكة فاخرة بمكونات بسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة التمر بصوص التوفي كيكة فاخرة بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.