نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار نجاح بسكويت الشوكولاتة البارد في المنزل في المقال التالي

يعتبر بسكويت الشوكولاتة من أهم أنواع البسكويت التي تقوم الأمهات بإعدادها في الأوقات المختلفة وعادةً ما يتم شرائه من المحلات جاهز لتوفير الوقت ولكن يعتبر تحضير البسكويت من الخارج من الأمور المكلفة نسبياً للبعض، لذلك نلجأ أحياناً إلي تحضير البسكويت في المنزل وأكثر ما يسهل عملية تحضيره أنه متوفر لدينا جميع أنواع المكونات الخاصه به، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي لا يتم الإقبال فيه على المعجنات بشكل كبير مقارنةً بعيد الفطر إلا أنه يعتبر شئ أساسي للتقديم كواجب ضيافة للعائلة وغيرهم ويصلح للتناول في جميع الأوقات يمكنك التعرف على طريقة تحضير بسكويت بنكهة الشوكولاتة اللذيذة في المنزل بسهولة عبر هذا المقال. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة مكونات التحضير: نصف كوب من الكاكاو داكن اللون.

مقدار 100 جرام من السكر الأبيض.

عبوتان من البسكويت السادة الفاخر.

عدد اثنين من البيض.

مقدار 100 جرام من الزبدة.

ملعقة من سائل الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة الإعداد والتحضير: احضرى مضرب كهربائي ثم ضعي البيض في طبق عميق ويضاف إليه الفانيليا السائلة والملح ويتم تشغيل المضرب الكهربائي بعد ذلك. وضع باقي المكونات بشكل تدريجي من المساحيق الجافة أولاً السكر والكاكاو ثم يضاف إلي المكونات الزبدة بحيث تكون سائلة والاخفاق مرة أخرى باستخدام المضرب الكهربائي. يتم نقل هذا الخليط الذي تم تحضيره إلي البوتاجاز على درجة حرارة هادئة حتى يسخن قليلاً وعند ملاحظة زوبان السكر يتم رفعه من النار. نقوم بتكسير وتفتيت البسكويت قطع صغيرة جداً ووضعه على المزيج السابق وتقليبهم حتى تمتزج جيداً وتصبح ناعمة. نقوم بتحضير ورق المونيوم وفرده ثم وضع فيه خليط البسكويت ولف الورق جيداً على شكل طولي أو اسطوانه وبعد ذلك يتم وضع في الفريزر لمدة لا تقل عن ساعتين حتى يتماسك. قبل الرغبة في تقديم البسكويت يتم إخراجه لمدة نصف ساعه قبل التقديم حتى يذوب، بعد ذلك يتم تقطيع البسكويت إلى الشكل المرعوب وتقديمه بجانب كأس من الشاي أو العصير حسب الرغبة حيث يقدم بارداً وتقديمه بالهناء والشفاء والاستمتاع بمذاق رائع. عمر شويل - جدة أسرار نجاح بسكويت الشوكولاتة البارد في المنزل - ثقفني

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