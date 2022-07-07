وصفة البابايا والموز لتفتيح البشرة في العيد منذ الاستخدام الأول

تستعد الفتيات قبل أيام العيد إلى الاهتمام والعناية الشخصية خاصة العناية بالبشرة وتبدأ في البحث عن وصفات للعناية والتفتيح خاصه أن الكثير من الفتيات تقوم بحملات تنظيف للمنزل لذلك تحرص النساء والسيدات على إحضار منتجات للعناية بالبشرة، والبعض يهتم بالمنتجات الطبيعية باعتبارها آمنة ولا تؤثر على البشره في المدى البعيد ويوجد الكثير من وصفات التفتيح والمنتجات التي تساعد على تفتيح البشرة ولكن تحتاج إلى الاستمرار في تطبيقها، ومن أكثر المنتجات سريعة المفعول التي تساعد على تفتيح البشرة في وقت قصير هو مكون البابايا ويتم إدخال فيه الكثير من المكونات الأخرى التي تساعد على التفتيح ونعرض لكم وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالبابايا عبر هذا المقال.

وصفة الموز والبابايا لتفتيح البشرة

يعتبر الموز والبابايا من أشهر الوصفات التي تم استخدامها حديثاً في ماسكات التفتيح وذلك عن طريق تحضير ثمرة من الموز وأخرى من فواكه البابايا، وباستخدام الكبة الكهربائية يتم وضع الموز مع البابايا معاً ويتم تشغيلها حتى تختلط وتصبح مهروسة، عند إخراجها يوضع عليها ملعقتين من العسل الأبيض وتقليبهم مرة أخرى ويتم وضع الماسك على البشرة لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة ويتم تكرارهم مرتين أسبوعياً.

وصفة غذاء ملكات العسل

يعتبر غذاء ملكات العسل هو أحد الإفرازات التي ينتجها العسل والتي ثبت طبياً وعلاجياً أنها علاج لكثير من الأمراض بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في حل مشكلة تصبغات البشرة الداكنة، وذلك عن طريق تطبيق قطرات غذاء ملكات النحل بشكل مباشر على البشرة وفردها باستخدام قطنة ونتركه على البشرة حتى يصبح جاف وبعد ذلك يتم غسله بالماء الدافئ.

وصفة زيت اللوز

تستخدم الكثير من الزيوت في علاج البشرة من التصبغات وكذلك إزالة التهابات وآثار الشمس لذلك يتم استخدام زيت اللوز والاعتماد عليه بشكل فعلي في علاج اسمرار البشرة عن طريق دمجه مع العسل والليمون بقطرات متساوية وبعد ذلك يوضع على البشرة باستمرار للحصول على النتيجة المرغوبة ويتم تطبيقها على الأقل مرتين أسبوعياً ولا يترك على البشرة أكثر من عشر دقائق فقط ويتم إزالته بالماء العادي.