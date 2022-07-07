اقوي كريم طبيعي لتبيض اليدين والقدمين وإزالة التشققات نهائيا من أول استعمال 

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عمر شويل - جدة تعد اليدين والقدمين هما أساسا الإنسان، لذا فالاعتناء بهما واجب، حتى نستطيع العيش، فهما اللذان يحملانا ويتحملانا على مدار حياتنا كلها، لذا فاليدان والقدمان هما أكثر الأشياء عرضة للأضرار في الجسم كله، فيسعى الناس جميعًا والنساء خصيصًا للحصول على يدين وقدمين ناعمتين، خاليين من أية عيوب أو تصبغات، فيلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبية الموجودة في الصيدليات، والتي تحتوي على مواد كيماوية تضر البشرة، أكثر مما تنفعها، وعلى العكس فإن البعض الآخر يُفضل الوصفات الطبيعية الآمنة التي تصنع في المنزل ببعض المكونات البسيطة، وبأقل التكاليف الممكنة.

اقوي كريم طبيعي لتبيض اليدين والقدمين

تتنوع الوصفات الطبيعية لتبييض اليدين والقدمين، والحصول على البشرة التي يحلم بها جميع النساء، ونستعرض تلك الوصفات كالتالي:

المكونات

ملعقتان زيت زيتون.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقة ماء ساخن.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط زيت الزيتون مع عصير الليمون والماء الساخن، ونمزجهم جيدًا.

نضع الخليط على البشرة لليدين والقدمين، ونفركه لمدة خمس دقائق.

نترك الخليط ليجف لمدة لا تقل عن ساعتين.

نمسح الخليط بمنديل أو قطنة.

وصفة النشا والليمون لتبيض اليدين والقدمين

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

عصير نصف ليمونة.

ملعقتان من الزبادي.

طريقة التحضير والاستخدام

نخلط النشا مع الليمون والزبادي ونمزجهم بشكل جيد.

نضع الخليط على البشرة لليدين والقدمين، ونتركه ليجف لمدة نصف ساعة.

يغسل بعدها البشرة بالماء والصابون.

وصفة الخيار لتبيض اليدين والجسم كله

المكونات

خيار مبشور.

طريقة التحضير

يتم بشر قطع الخيار على اليدين والقدمين ونفركه جيدًا.

نترك الخيار ليجف لمدة 15 دقيقة.

نغسل اليدين والقدمين بالماء.

وصفة الزبادي والعسل لتفتيح الأماكن الغامقة

المكونات

زبادي.

العسل

طريقة التحضير والاستخدام

ندهن اليدين والقدمين بطبقى من الزبادي ونفركه جيدًا.

نترك الزبادي ليجف لمدة لا تقل عن سبع دقائق.

نغسل اليدين والقدمين بالماء الفاتر.

اسباب اسمرار اليدين والقدمين

ويعود اسمرار اليدين والقدمين إلى الكثير من الأسباب، حتى لو كنت مهتمًا بهما، فهما عرضة لهذه الاسباب، وهي: