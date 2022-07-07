خلطة تبيض الوجه في 3 ايام سيتفاجيء الجميع من بياضك كأنك بدر منور تبيض فوري للبشرة من أول استعمال 

نجد البحث عن وصفات لتفتيح لون البشرة الأكثر بحثاً على جوجل مع بداية فصل الصيف، حيث تسبب أشعة الشمس المرتفعة غمقان شديد في البشرة قد يصل إلى حرق البشرة عند البعض وظهور التهابات شديدة، كما ينتشر حب الشباب مع التهابات البشرة، وتحتاج الفتيات إلى ماسكات تساعد على تفتيح لون البشرة وتهدئة الالتهابات، حيث تضطر بعض الفتيات استخدام كريمات تساعد على إخفاء حروق البشرة والتصبغات، ولكنها تزيد من ضرر البشرة والتهابها، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية غير ضارة على البشرة، لذا سوف نوضح لكم وصفات مضمونة تساعد على تفتيح لون البشرة الداكنة.

خلطة تبيض الوجه في 3 ايام

البشرة النقية البيضاء الخالية من التصبغات تساعد الفتيات على عدم استخدام مستحضرات التجميل أو الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية، وتصبح البشرة مميزة في اللون، ولتفتيح لون البشرة بمكونات طبيعية وسريعة المفعول لابد من توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من النشا.

صودا الخبز ملعقة صغيرة.

ماء الورد ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

تحتاج البشرة إلى نظافة مستمرة، وخاصة للفتيات الذين يتعرضن إلى الأتربة وأشعة الشمس بشكل مستمر، وعصير الليمون يساعد على التخلص من البكتيريا وخلايا الجلد الميت المتراكم على البشرة، كما يساعد النشا على شد الجلد والتخلص من التجاعيد، وصودا الخبز تزيل أي تصبغات على البشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

قبل البدء في عمل الخليط لابد من تنظيف البشرة.

بعدها يتم خلط النشا وعصير الليمون وصودا الخبز وماء الورد في وعاء.

يتم توزيع الخليط على البشرة بشكل متساوي.

نترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

بعد مرور الوقت يتم غسل البشرة للتخلص من بقايا الخليط.

يمكن استخدام هذا الماسك في تفتيح لون البشرة مرتين في الأسبوع.

وصفة الكركم والنشا لتبيض البشرة

ملعقة من الكركم صغيرة.

ماء الورد ملعقة كبيرة.

1 ملعقة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام