بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين 

وصفات فرد الشعر المجعد والمموج كثيرة، ولكن الفتيات تفضل استخدام الأسرع في المفعول، حيث أنه يمكن استخدام المكواة أو السيشوار في فرد الشعر، ولكن الحرارة تسبب تلف الشعر وتقصفه، كما يمكن عمل كيراتين و بروتين لفرد الشعر لفترة طويلة، ولكن هذه المكونات تحتوي على مواد ضارة للشعر، وتسبب التهابات في فروة الرأس، لذلك يبحث الفتيات عن وصفات سريعة المفعول وغير ضارة على الشعر، وتعتبر الكاكولا من أفضل المكونات التي تساعد على فرد الشعر بسهولة، فهي تحتوي على الصوديوم المغذي للشعر والذي يساعد على ترطيبه، لذلك يتسائل الكثير عن طريقة استخدام الوصفة، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالكاكولا.

بالكاكولا غيري شعرك 180 درجة

للتخلص من الشعر الخشن يفضل استخدام الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مكونات مفيدة للشعر، وتساعد على تغذيته ونموه، ولابد من الابتعاد عن استخدام المكونات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، والكاكولا لا تسبب أي ضرر للشعر، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

زجاجة من الكاكولا.

وعاء عميق.

نصف كوب من عصير الليمون.

طريقة فرد الشعر بالكاكولا

الكاكولا من المشروبات الغازية التي يفضل الكثير تناولها، كما تستخدم في علاج تقصف وضعف الشعر، ويمكن فرد الشعر من خلالها بسهولة، كما يمكن استخدامها بكل سهولة في المنزل من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم وضع الكاكولا وعصير الليمون في وعاء.

يغسل الشعر قبل توزيع الخليط عليه.

بعدها يتم قلب الشعر إلى الاتجاه الأمامى.

نصب الخليط على الشعر مع التدليك.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة.

بعدها يغسل الشعر ويتم تمشيطه.

وصفة النشا وزيت الزيتون لفرد الشعر الخشن

كوب من الكاكولا.

نصف كوب من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون كبيرة.

طريقة التحضير