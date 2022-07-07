طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المظبوطة في البيت بخطوات سهله جدا وسر قوام البشاميل

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات والأمهات بشكل دائم ويقومون بالاتصال على الشيفات يتساءلون عن طريقة المكرونة بالبشاميل، فهي من أكثر الأكلات المفضلة عند الجميع بمختلف الأعمار تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والمختلف عن الوصفات التقليدية، ولكن هناك بعض الأمهات الذين يواجهون مشكلة عدم الحصول على القوام المضبوط للبشاميل ولذلك يلجأون الى تناول المكرونة بالبشاميل من الخارج، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها.

مقادير المكرونة بالبشاميل

من أكثر الوجبات التي بطلبها الأبناء دائما من الأمهات هي وصفات المكرونة وهذا لأنها اخف من الأرز، وهناك طرق كثيرة جدًا للمكرونة ولكن من أحلى الوصفات هي المكرونة بالبشاميل فهي من الوصفات المتكاملة التي يتواجد بها جميع القيم الغذائية التي يجب توافرها في وجبة الغذاء، لذلك نلاحظ أن الجميع بتساءل عن طريقة تحضيرها الصحيحة وهذا ما سنقدمه لكم، المكونات هي:

نصف كيلو مكرونة قلم.

لتر من الماء مغلي.

البشاميل

5 معالق كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة من السمن البلدي.

لتر من الحليب.

ربع ملعقة من السكر.

2 ملعقة من القشطة (إختياري).

ملح.

فلفل أسود.

بيضة.

عصاج اللحمة المفرومة

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة من البصل المقطع مكعبات صغيرة.

2 ملعقة من صلصة الطماطم.

3 معالق من الزيت.

ربع كوب من الماء المغلي.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل