طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المظبوطة في البيت بخطوات سهله جدا وسر قوام البشاميل

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طريقة عمل المكرونة بالبشاميل من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات والأمهات بشكل دائم ويقومون بالاتصال على الشيفات يتساءلون عن طريقة المكرونة بالبشاميل، فهي من أكثر الأكلات المفضلة عند الجميع بمختلف الأعمار تتميز بطعمها الشهي واللذيذ والمختلف عن الوصفات التقليدية، ولكن هناك بعض الأمهات الذين يواجهون مشكلة عدم الحصول على القوام المضبوط للبشاميل ولذلك يلجأون الى تناول المكرونة بالبشاميل من الخارج، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها.
مقادير المكرونة بالبشاميل
من أكثر الوجبات التي بطلبها الأبناء دائما من الأمهات هي وصفات المكرونة وهذا لأنها اخف من الأرز، وهناك طرق كثيرة جدًا للمكرونة ولكن من أحلى الوصفات هي المكرونة بالبشاميل فهي من الوصفات المتكاملة التي يتواجد بها جميع القيم الغذائية التي يجب توافرها في وجبة الغذاء، لذلك نلاحظ أن الجميع بتساءل عن طريقة تحضيرها الصحيحة وهذا ما سنقدمه لكم، المكونات هي:
- نصف كيلو مكرونة قلم.
- لتر من الماء مغلي.
البشاميل
- 5 معالق كبيرة من الدقيق.
- 2 ملعقة من السمن البلدي.
- لتر من الحليب.
- ربع ملعقة من السكر.
- 2 ملعقة من القشطة (إختياري).
- ملح.
- فلفل أسود.
- بيضة.
عصاج اللحمة المفرومة
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- حبة من البصل المقطع مكعبات صغيرة.
- 2 ملعقة من صلصة الطماطم.
- 3 معالق من الزيت.
- ربع كوب من الماء المغلي.
- ملح.
- فلفل أسود.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
- في البداية نقوم بسلق المكرونة نضع في وعاء كبير لتر من الماء وعندما تغلي الماء نقوم بوضع المكرونة ونتركها تتسلق لمدة 7 دقائق فقط.
- بعد ذلك نرفع المكرونه من على النار ونصفيها من الماء المغلي، نوزع على المكرونة القليل من الملح والفلفل الأسود لكي تطعم.
- نحضر عصاج اللحم وتجرح نأتي بوعاء ونقوم بوضعه على نار متوسطة ونضع الزيت.
- عندما يسخن الزيت نقوم باضافة البصل المقطع ويشوح حتى يذبل.
- ثم نضيف اللحمة المفرومة جيداً ونقلبها حتى يتغير لونها إلى اللون البني.
- نضيف الملح والفلفل الأسود وصلصة الطماطم و ربع كوب من الماء المغلي.
- نغطي على عصاج اللحمة المفرومة ونتركها حتى تجف.
- بعد ذلك نحضر الباشميل نضع في وعاء السمن والدقيق ونقلبهم حتى يبدأ الدقيق يأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نضيف الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر بالمضرب اليدوي لكي لا يحدث تكتلات في القوام.
- ستلاحظين أن قوام الباشميل أصبح يتشكل نضيف الملح والفلفل الأسود والسكر والقشطة ونقلبهم مع بعضهم.
- نرفع البشاميل من على النار.
- بعد ذلك نأتي بصينية البايريكس ونقوم بتوزيع نصف كمية المكرونة بالبشاميل ونساوي وجهها.
- ثم نضيف عليها عصاج اللحمة المفرومة ونفرده على المكرونة، ثم نقوم بتوزيع البشاميل على وجه المكرونة.
- نأتي بالبيضة ونقوم بضربها مع رشة من الفلفل الأسود و الملح.
- ثم نوزع البيضة على وجه البشاميل لكي تحصلين على لون المكرونة بالبشاميل المميز.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة حتى يتم تحميرها من الوجه ويتم تسويتها.
- نخرجها من الفرن ونغطي عليها ونتركها حتى تهدأ تماما لكى تحصلين على قطعة متماسكة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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