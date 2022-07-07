وصفة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا وللابد في أقل من ساعة بدون رجوعة مرة أخرى 

شيب الشعر من أكثر الأمور المزعجة عند ظهوره، حيث يغير شكل الوجه ويجعل الشخص أكبر سناً، وقد يظهر على كبار السن وكذلك الشباب، وتختلف أسباب ظهوره فمنها أسباب مرضية وأخرى أسباب وراثية، ولكن في جميع الحالات يفضل الكثير التخلص من ظهوره، لذلك يذهب البعض إلى الأماكن المتخصصة في صبغ الشعر وتغير لونه، ولكن تلك الصبغات تضر الشعر بشكل كبير، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية، والملح من المكونات الممتازة التي تساعد على إعادة نمو الشعر الطبيعي والتخلص من الشعر الأبيض، لذلك يبحث الجميع عن الوصفة، لذا سوف نوضح لكم طريقة استخدام الملح للتخلص من شيب الشعر.

وصفة الملح لعلاج الشعر الأبيض نهائيا

يساعد الملح في تغذية بصيلات الشعر وتعزيز نموه، وإعادة مظهره الطبيعي، كما يساعد على لمعان الشعر، لذا يمكن استخدامه في التخلص من الشعر الأبيض بكل سهولة دون التوجه إلى صالونات صبغ الشعر، وتتمثل مكونات وصفة الملح للتخلص من شيب الشعر في الآتي.

المكونات

ملعقة من الملح.

2 ملعقة من الحناء.

ملعقتين من زيت الزيتون.

1 ملعقة من النشا.

زيت جوز الهند ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير وصفة الملح لعلاج الشعر الأبيض

تعتبر المكونات السابقة معظمها متوفرة في المنزل وغير مكلفة، وكلها مكونات طبيعية تساعد على تغذية الشعر وليس ضره مثل المواد الكيميائية، حيث يساعد الملح على تعزيز نمو الشعر، والحناء تساعد على تلوين الشعر، والزيوت تغذي الشعر وتزيد من نموه، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الطريقة الآتية.

الخطوة الأولى يتم فيها غسل الشعر بالماء.

بعدها يتم خلط الملح بالحناء وزيت الزيتون والنشا وجوز الهند.

يتم توزيع الخليط على الشعر بالتساوي.

يفضل تغطية الشعر بغطاء الرأس.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

تليها خطوة غسل الشعر بالماء.

يكرر استخدام الوصفة بشكل يومي حتى يتم الحصول على اللون المناسب.

فوائد الملح للشعر