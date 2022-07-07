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مع إقتراب عيد الأضحى تبحث معظم السيدات على طريقة سهلة وسريعة لتنظيف الممبار لأنه يصعب تنظيفه، وحتى نتخلى عن الرائحة الكريهة سواء ممبار العجالي أو الضانى أو البقرى والتى تشمئز منها العديد من السيدات ففي بعض السيدات تستخدم طرق تقليدية فى تنظيفه وهذا يستغرق الكثير من الوقت والجهد فسوف نقدم إليكي خلطة رهيبة مكونة من الملح والبيكنج صودا والنشا والخل والدقيق الأبيض فهذه الخلطة تساعد بشكل كبير فى نظافة الممبار والتخلص من الفضلات، والأغلب من الناس سواء الكبار أو الصغار يعشقون تناول الممبار لأن له طعم لذيذ وجميل جدا، والممبار عبارة عن الأمعاء الدقيقة والتى ويتم حشو الممبار بالأرز أو باللحمة المفرمة. مكونات تنظيف الممبار بسرعة نصف كيلو من الممبار الطازج

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البيكنج صودا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

نصف كوب صغير الحجم من الخل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح الأبيض الخشن

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من صودا الخبز

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

غطاء زجاجة طريقة عمل خلطة لتنظيف الممبار بسرعة بعد شراء الممبار الطازج نقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة حتى يسهل تنظيفه ثم ننزع كل الدهون والشحوم المتواجدة حول الممبار.

ثم نقوم بقلبه على الوجه الداخلي، وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به البيكنج صودا والنشا والملح الأبيض الخشن والدقيق وصودا الخبز ويتم التقليب.

ثم نقوم بإضافة باقي المكونات إلى الخليط السابق من الخل الأبيض وكمية مناسبة من الماء ثم نقوم بمزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يعطينا خليط متجانس.

ثم نقوم بنقع الممبار فى هذا الخليط ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نقوم بغسل الممبار وتنظيفه بهذه الخلطة ثم نغسله بالماء الفاتر.

وبعد ذلك نقوم بتحضير غطاء زجاجة به ثقب ثم نقوم بوضع الممبار فى الغطاء ونقوم بالسحب لآخره حتى نتخلص من كل الفضلات ثم نغسله بالخل والليمون والماء، وسوف يصبح الممبار نظيف وجاهز للحشو. عمر شويل - جدة طريقة سهلة وسريعة لتنظيف الممبار بسرعة وحشوه بخلطة رهيبة بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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