نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة في المقال التالي

من الأمور المزعجة التى تسبب الإحراج للفتيات وعدم ثقتها بنفسها هو خشونة وإسمرار الركب والأكواع وهذه المشكلة تعاني منها أغلب الفتيات والسيدات لأن هذه المنطقة من أكثر الأماكن خشونة وغمقان بسبب كثرة تراكم الجلد الميت فيعطي للجلد لون أغمق عن باقي الجسم، وأيضا كثرة التعرض للشمس، وإحتكاك الركب والأكواع بسطح صلب، وإصابة الجلد بالإكزيما فيجب أن نتجنب هذه العوامل ونتهتم بالنظافة الشخصية بالماء دائما، ونتجنب أيضا إستخدام كريمات أو ماسكات التفتيح التى تباع فى الأسواق بأسعار عالية جدا لأنها تحتوى على مواد كيميائية تسبب فى ظهور الحساسية وتعمل على إزالة الطبقة السطحية من الجلد فبالتالي يسبب فى ظهور الجلد بلون أحمر وبه الحبوب والبثور، وتزيد بعد فترة من الإسمرار فننصح كل الفتيات بإستخدام وصفة القهوة لأنه مقشر طبيعي وآمن والذي يتكون من القهوة وعصير الليمون والنشا والدقيق وزيت جوز الهند، ويمكن أن تصنع هذه الخلطة فى المنزل بأسعار رخيصة جداً. مكونات مقشر القهوة للركب والأكواع أربعة ملاعق كبيرة من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة من النشا

إثنين ملعقة صغيرة من الدقيق

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الارز

إثنين ملعقة كبيرة من السكر

إثنين ملعقة صغيرة من الكركم

كمية مناسبة من الماء طريقة تقشير الركب والأكواع فى مدة قصيرة نقوم فى البداية بتنظيف الركب والأكواع بالماء لإزالة أى متسخات، وحتى تتفاعل الخلطة مع الجلد.

ثم نحضر وعاء ثم نضع به القهوة والسكر وماء الأرز وعصير الليمون ثم نمزجهم حتى تذوب القهوة والسكر تماما.

ثم نضيف إلى وعاء القهوة النشا والدقيق وزيت جوز الهند والكركم والماء ثم نقوم بخلط هذه المكونات.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على الركب والأكواع جيدا ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بفرك الخلطة ثم غسلها بالماء الفاتر حتى نتخلص من آثارها.

يكرر وضع الخلطة مرتان فى الأسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع، وسوف نلاحظ الركب والأكواع أصبح ملمسها ناعم مثل الحرير وظهورها بشكل فاتح وجذاب بإستخدام وصفة القهوة الرهيبة. عمر شويل - جدة تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحدي التقشير المنزلي لتبييض وتقشير الركب والأكواع وإزالة البقع الغامقة والجلد الميت من أول مرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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