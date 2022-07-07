ايس كريم النوتيلا بأسهل طريقة بدون ماكينة

الجميع يحب المثلجات بمختلف النكهات ولكن يعد ايس كريم النوتيلا هو الألذ والأكثر طلباً ويحبه الجميع من كل الأعمار أطفال وكبار وذلك نكهته الشهية والمنعشة المناسبة لنهار الصيف الحار، يمكن تحضير تلك المثلجات في المنزل بكل سهولة والاستمتاع بها مع الأسرة كما يمكن تقديمها للضيوف فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

ايس كريم النوتيلا

لا تقومي بشراء المثلجات من المحلات بعد الآن بل قومي بتحضيرها في المنزل بأشهى النكهات وبأقل التكاليف وبطريقة صحية لأولادك

المقادير اللازمة لعمل المثلجات:

بيضتان كبيرتان في الحجم.

ثلثا كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من القشدة البلدي الباردة.

كوب من اللبن السائل البارد.

كوب إلا ربع من شوكولاتة النوتيلا الجاهزة.

نصف كوب من البندق المطحون خشن أو المجروش.

خطوات تحضير ايس كريم النوتيلا:

ضعي البيض في وعاء مناسب الحجم. قومي بخفق البيض بالمضرب الكهربائي عدة دقائق حتى يصبح خليط ناعم وفاتح اللون. يتم إضافة السكر بالتدريج مع الاستمرار في الخفق عدة دقائق حتى يذوب السكر وتتجانس المكونات. تضاف النوتيلا وتخفق المكونات معاً. أضيفي اللبن السائل والقشطة واخلطي جيداً على سرعة متوسطة حتى تمتزج المكونات معاً جيداً. أضيفي البندق واخلطي. يتم نقل المكونات في ماكينة الآيس كريم. قومي بخفق المكونات على حسب التعليمات بالماكينة. بعد أن يصبح الخليط جاهز ينقل إلى كؤوس التقديم. أدخلي الأكواب المبرد ويترك ليوم كامل حتى يتماسك وتصبح المثلجات جاهزة. في حالة عدم توفر ماكينة الايس كريم يمكن إدخال الخليط في المبرد مباشرة دون أن ينقل إلى الماكينة.

طريقة عمل مثلجات الكاكاو:

المقادير:

كوبان من كريمة الخفق للحلويات.

علبة من الحليب المكثف المحلى.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

خطوات التحضير: