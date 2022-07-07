نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السلامي رول ألذ فطور وغداء في المقال التالي
تعتبر أكلة السلامي رول من أشهى الأكلات التي يمكنك تجربتها فإن كان أولادك من محبي المعجنات فسيحبون كثيراً تلك العجينة الهشة المحشوة بقطع السلامي الشهية مع الخضار ليشكل وجبة متكاملة، يمكن بكل سهولة تحضير هذا الطبق في المنزل فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير من الألف إلى الياء.
السلامي رول
استخدمي السلامي لتحضير وجبة شهية وقدميه على الفطور أو كساندوتشات للأطفال في المدرسة كما يصلح للرحلات أيضاً والنزهات البسيطة.
المقادير اللازمة لعمل الوصفة:
- بضع شرائح من لفائف السلامي.
- حبتان كبيرتان في الحجم من الطماطم.
- بصلة واحدة حمراء متوسطة الحجم.
- خمس فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقتان كبيرتان من المايونيز المفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة من الصلصة الخضراء.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- كوب من دقيق القمح الكامل.
- نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- كمية من الزيت النباتي حسب الحاجة.
خطوات تحضير السلامي رول:
- قومي بنخل كلا نوعي الدقيق في وعاء مناسب الحجم.
- أضيفي الملح واخلطي.
- استخدمي كمية من الماء بدرجة حرارة الغرفة لعجن الدقيق.
- أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- اعجني الخليط جيداً لمدة عشر دقائق حتى تصبح العجينة طرية وملساء.
- قومي بتغطية العجين واتركيه جانباً يرتاح لحين تحضير الحشو.
- في مقلاه غير لاصقة على نار متوسطة سخني رشة من الزيت.
- شوحي الثوم المفروم في الزيت حتى تفوح رائحته.
- أضيفي شرائح السلامي وتتبل بالملح والفلفل وحمريها من الجهتين.
- يتم تقسيم العجينة إلى عدة أجزاء متساوية في الحجم.
- شكلي كل جزء على شكل كرة.
- تفرد كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق.
- ضعي في كل عجينة شرائح من السلامي المشوح.
- قطعي الطماطم إلى شرائح وأضيفيها فوق السلامي.
- يقطع البصل إلى شرائح أو مكعبات صغيرة ويوزع فوق الطماطم.
- أضيفي الصوص والمايونزيز ويمكنك إضافة المزيد نم الحشو كالفلفل والزيتون الاخضر.
- قومي بلف العجين على الحشو حتي يشك رول.
- ضعي الرولات في صينية الخبز ثم أدخليها فرن ساخن حتى تنضج وتحمر من أعلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السلامي رول ألذ فطور وغداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.