السلامي رول ألذ فطور وغداء

تعتبر أكلة السلامي رول من أشهى الأكلات التي يمكنك تجربتها فإن كان أولادك من محبي المعجنات فسيحبون كثيراً تلك العجينة الهشة المحشوة بقطع السلامي الشهية مع الخضار ليشكل وجبة متكاملة، يمكن بكل سهولة تحضير هذا الطبق في المنزل فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير من الألف إلى الياء.

السلامي رول

استخدمي السلامي لتحضير وجبة شهية وقدميه على الفطور أو كساندوتشات للأطفال في المدرسة كما يصلح للرحلات أيضاً والنزهات البسيطة.

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

بضع شرائح من لفائف السلامي.

حبتان كبيرتان في الحجم من الطماطم.

بصلة واحدة حمراء متوسطة الحجم.

خمس فصوص كبيرة من الثوم المفروم ناعم.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز المفروم ناعم.

ملعقة كبيرة من الصلصة الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

كوب من دقيق القمح الكامل.

نصف كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كمية من الزيت النباتي حسب الحاجة.

خطوات تحضير السلامي رول: