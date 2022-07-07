كب كيك الايس كريم حلويات شهية وسريعة

يحب الأطفال دائماً شراء أنواع مختلفة من الحلويات والمخبوزات من المحلات فما رأيك من إعداد وصفة كب كيك الايس كريم بنفسك في المنزل؟ هذه الوصفة شهية للغاية وسيحبونها كثيراً كما أنها خالية من المواد الضارة بالصحة التي تضاف إلا الحلويات الجاهزة، تابعي هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى والمقادير المطلوبة.

كب كيك الايس كريم

حضري ألذ حلوى بالآيس كريم في المنزل وقدميها لأولادك وستعجبهم كثيراً أو يمكنك تقديمها لضيوفك بعد الغداء أو تناوليها كوجبة خفيفة.

المقادير اللازمة لمعمل الحلوى:

مائة خمسة وشرين جراماً من الزبدة الغير مالحة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.

أسنتا عشرة بولة صغيرة من الآيس كريم بمختلف النكهات.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب من اللبن السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ثلاث بيضات كبيرة في الحجم.

مقادير التزيين

حفنة من الفستق المفروم خشن.

القليل من الشيكولاتة البيضاء والبنية المبشورة خشن.

صوص راسببيري للتزيين.

خطوات تحضير كب كيك الايس كريم: