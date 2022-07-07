نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كب كيك الايس كريم حلويات شهية وسريعة في المقال التالي
يحب الأطفال دائماً شراء أنواع مختلفة من الحلويات والمخبوزات من المحلات فما رأيك من إعداد وصفة كب كيك الايس كريم بنفسك في المنزل؟ هذه الوصفة شهية للغاية وسيحبونها كثيراً كما أنها خالية من المواد الضارة بالصحة التي تضاف إلا الحلويات الجاهزة، تابعي هذا المقال لتعرفي كيف تحضرين تلك الحلوى والمقادير المطلوبة.
كب كيك الايس كريم
حضري ألذ حلوى بالآيس كريم في المنزل وقدميها لأولادك وستعجبهم كثيراً أو يمكنك تقديمها لضيوفك بعد الغداء أو تناوليها كوجبة خفيفة.
المقادير اللازمة لمعمل الحلوى:
- مائة خمسة وشرين جراماً من الزبدة الغير مالحة الطرية بدرجة حرارة الغرفة.
- أسنتا عشرة بولة صغيرة من الآيس كريم بمختلف النكهات.
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.
- ربع كوب من اللبن السائل.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.
- ثلاث بيضات كبيرة في الحجم.
مقادير التزيين
- حفنة من الفستق المفروم خشن.
- القليل من الشيكولاتة البيضاء والبنية المبشورة خشن.
- صوص راسببيري للتزيين.
خطوات تحضير كب كيك الايس كريم:
- في وعاء الخفق ضعي كلاً من الزبدة الطرية والسكر.
- اخفقي بالمضرب الكهربائي عدة مرات حتى يذوب السكر ويصبح الخليط فاتح.
- أضيفي البيض بالتدريج مع الخفق بعد كل بيضة.
- أضيفي الفانيليا واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات.
- قومي بنخل الدقيق في طبق لإزالة الشوائب والمواد المتكتلة العالقة.
- أضيفي الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض بالتدريج مع الخفق بهدوء حتى يختفي كل الدقيق.
- أضيفي اللبن السائل واخفقي حتى تتكون عجينة الكيك المتجانسة والجاهزة للاستخدام.
- أحضري صينية الكاب كيك أو المافين وضعي بها الأوراق الخاصة بالكب كيك.
- وزعي الخليط على القوالب بحيث يملأ العجين ثلثيه.
- قومي بإشعال نار الفرن على حرارة مائة وثمانين درجة.
- أدخلي الكيك الفرن لمدة عشرين أو خمسة وعشرين دقيقة حتى ينضج.
- بعد تمام النضوج أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد.
- فوق كل قطعة من الكب كيك ضعي بولة أو ملعقة كبيرة من المثلجات أي نكهة.
- زيني الحلوى برشة من الشوكولاتة المبشورة على الوجه والفستق أو بصوص الراسببيي.
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