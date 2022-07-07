نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبة الأرز على الطريقة العراقية في المقال التالي

تعتبر كبة الأرز من أشهر الأكلات التي تحضر في المطابخ العربية وأشهرها الكبة العراقي التي تتميز لطعم لذيذ ومميز مع اللحم البقري الدسم الذي يجعلها طبق رائح للمناسبات والأفراح والعزائم أيضاً، تعلمي من هذا المقال كيف تحضرين تلك الأكلة بكل سهولة في المنزل بأقل مجهود وبمقادير متوفرة في كل منول فتابعينا بتعرفي الخطوات. كبة الأرز المقادير اللازمة لعمل الطبق: حبة كبيرة من البطاطس متوسطة الحجم تقطع مكعبات

كوبان ونصف من الماء الفاتر.

كوب من الأرز البسمتي المنقوع والمصفى وجاهز على الاستخدام.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض ويمكن إضافة المزيد حسب الرغبة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

مائتي جرام من اللحم البقري المفروم ناعم.

ربع كوب من البصل الأحمر المفروم ناعم.

نصف ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

فص كبير من الثوم المفروم ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المفروم ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم.

ربع ملعقة صغيرة من الشطة أو مسحوق فلفل الحار.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ناعم.

زيت نباتي للقلي. خطوات تحضير كبة الأرز: يتم سلق البطاطس في وعاء به ماء مع رشة من الملح لمدة عشر دقائق. أخرجي البطاطس وقشريها واتركيها تبرد. قومي بطهي الأرز مع كوبين من الماء المغلي لمدة ربع ساعة حتى ينضج. اتركي الأرز يبرد ثم أضيفي إليه البطاطس المهروسة وقلبي. أضيفي النشا ونصف ملعقة من الملح واخلطي المكونات في الفرمة أو الخلاط حتى تتشكل عجينة. قومي بتسخين نصف ملعقة الزيت على النار ثم شوحي الثوم والبصل المفروم. أضيفي اللحم المفروم وقلبي. يتبل الخليط بالملح والفلفل والكمون والكزبرة والقرفة والشطة ويمكن إضافة توابل اللحم أيضاً إن توفرت. بعد أن ينضج اللحم ارفعيه من على النار وأضيفي الكزبرة الخضراء وقلبي. قمي بفرد قطعة من العجين على يديك المبلولة بالماء ثم ضعي الحشو بالمنتصف. شكلي الخليط على شكل كرة حول الحشو ثم تقلى كل الكمية في زيت غزير حتى تأخذ اللون الذهبي وتنضج. عمر شويل - جدة كبة الأرز على الطريقة العراقية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كبة الأرز على الطريقة العراقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.