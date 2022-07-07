صلصة الكبسة الحارة بأسهل طريقة

تعتبر صلصة الكبسة الحارة من أشهر الصوصات والتي تضاف أو تدخل في تتبيلة طبق الكبسة لتكسبه الطعم الحريف الذي يحبه فئة عريضة من الناس، يمكن تحضير هذا الصوص الشهي والحريف في المنزل بكل سهولة فبدلاً من شراءه جاهز تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات تحضير هذا الصوص من الألف إلى الياء.

صلصة الكبسة الحارة

حضري ألذ صوص حار واستخدميه مع الكبسة أو في تحضير أطباق أخرى كتتبيلة الدجاج أو في خلطة المحشي

المقادير اللازمة لعمل الصوص:

حبتان كبيرتان من الطماطم الحمراء الطازجة.

حبتان من الفلفل الاحمر الحار.

حبة من الفلفل الرومي الأحمر الحلو.

فصان كبيران من الثوم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم أو معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الحار أو الشطة.

عصير نصف ليمونة كبيرة الحجم.

حزمة من البقدونس الطازج.

حزمة من الكزبرة الطازجة الخضراء.

ربع كوب من الماء.

ملعقة صغيرة إلا ربع من ملح الطعام الأبيض.

خطوات تحضير صلصة الكبسة الحارة:

يتم غسل كلاً من الفلفل الحلو والفلفل الحار والطماطم بالماء والخل للتخلص من الأتربة والشوائب. قطعي الخضروات إلى مكعبات صغيرة الحجم. ضعي هذه الخضروات المقطعة في الكبة. أضيفي البقدونس والكزبرة الخضراء بعد تقطيعها. أضيفي الماء ثم افرمي المكونات معاً. يضاف الثوم وتفرم المكونات معاً في الكبة. أضيفي صلصة الطماطم وعصير الليمون وزيت الزيتون إلى الخليط. تفرم المكونات معاً جيداً حتى يصبح الخليط ناعم. أضيفي الملح والشطة ثم افرمي مرة أخرى حتى تكون الصلصة جاهزة. يمكنك إضافة تلك الصلصة إلى تتبيلة الكبسة. يمكن أيضاً وضعها في أطباق التقديم وتقديمها باردة بجانب الكبسة كصوص للتغميس.

طريقة عمل صوص حار متعدد الاستعمال:

المقادير:

ست فلفلات حمراء حارة مفرومة.

400 جرام صلصة طماطم.

نصف بصلة مفروم.

ملعقة كبيرة سكر أبيض.

نصف فلفلة حمراء باردة مفرومة.

فصان ثوم.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من خل أحمر.

خطوات التحضير: