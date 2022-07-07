نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر العدس الصحية للدايت في المقال التالي
الجميع يجب التجديد على الفطور والغداء فما رأيك في تحضير وصفة فطائر العدس ؟وهو طبق يتميز بطعمه لذيذ ونكهته الفريدة خاصة لمن لا يحبون العدس فسيكون هذا الطبق طريقة جيده لتناوله، وفرنا لك في هذا المقال طريقة بسيطة وسهلة لتحضير هذا الطبق فتابعي المقال لتعرفي المقادير في الوصفة وخطوات التحضير بالتفصيل.
فطائر العدس
إن كان أولادك لا يحبون العدس وترغبين في أن يتناولوه ويستفيدوا منه يمكنك تحضير هذا الطبق المميز وسيطلبونه منك كل يوم على الفطور أو الغداء.
المقادير اللازمة لتحضير الطبق:
- كوب من العدس الأحمر.
- ست حبات من البصل أخضر المفرومة ناعم.
- نصف كوب من الكزبرة الفريش المفرومة خسن.
- نصف بصلة حمراء متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- فص من الثوم المفروم ناعم.
- ملعقة صغيرة من الكاري.
- نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من الكركم المطحون ناعم.
- ملعقة إلا ربع صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- نصف كوب من الزبادي يوناني الجاهز القليل الدسم أو الزبادي البلدي.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.
- نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل الفريش المشور ناعم.
- كوب من دقيق الأرز أو الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.
- أربع ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو أو الزيت العادي في حالة عدم اتباع حمية.
خطوات تحضير فطائر العدس:
- يتم غسل العدس ثم نقعه في الماء لمدة خمس ساعات.
- يوضع العدس في المفرمة بعد ان يصفى.
- اضيفي ثلثي كمية البصل الأخضر والكزبرة إليه.
- أضيفي البيضة والبصلة الحمراء والثوم.
- قومي بخلط المكونات جيداً حتى يتم فرمها معاً.
- تبلي الخليط بالملح والكاري والكركم والكمون.
- يخلط المزيج حتى تتوزع التوابل وتتجانس المكونات.
- بللي يديك بالماء وشكلي الخليط على شكل كرات أو أقراص متوسطة السمك.
- في طبق يوضع الدقيق مع رشة من كل التوابل.
- غلفي الأقراص برفق بخليط الدقيق وضعيها في الثلاجة لنصف ساعة لتتماسك.
- سخني الزيت على النار ثم أضيفي الأقراص بحرص واتركيها حتى تحمر.
- تقلب لتتحمر من كل الجهات ثم تزين بالكزبرة وتقدم ساخنة مع الصلصة أو الخبز.
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