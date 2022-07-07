نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب لبن أصنعي الجبنة الكيري على أصولها بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل ألذ من الجاهز وتحدي في المقال التالي

يفضل العديد من الناس تناول الجبنة لأن طعمها جميل، وخفيفة على المعدة وسهلة الهضم، ومن أفضل وأحسن أنواع الجبن هى الجبنة الكيرى فتعتبر من الاطعمة الأساسية لذلك تقوم كل السيدات بعملها فى المنزل بطرق سهلة وبسيطة جدا، وحتى باقي أنواع الجبن مثل الجبنة الرومي والجبنة الموزاريلا طريقة خطواتها بسيطة ولا تكلف الكثير من الأموال فى مقابل صحة أطفالها وباقى أفراد الأسرة فلا يخلو أي منزل من وجود الجبنة لأن الأطفال يعشقون الجبنة الكيرى فى ساندويتشات ليتم تناولها فى وجبتهم المدرسية وفى أى وقت من أوقات اليوم، والبعض يفضل تناول الجبنة فى وجبة الإفطار مع الخبز وشرائح الخيار والطماطم وكوب الشاي وكوب الحليب، وتوضع الجبنة فى وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء. مكونات عمل الجبنة الكيري كوب واحد كبير الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الدقيق

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الخل الأبيض

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع كوب صغير الحجم من الزبدة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من القشطة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون طريقة عمل الجبنة الكيرى أولا نحضر إناء ونضع به الحليب السائل ثم نرفعه على نار متوسطة ونتركه حتى الغليان.

وقبل الغليان نقوم بوضع الخل والليمون ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد، وسوف نلاحظ بدء حدوث تكتلات داخل الإناء.

ثم نحضر وعاء ونضع به مصفاة بها قطعة من الشاش ثم نقوم بتصفية هذا الحليب من السائل ثم نقوم بعصر والضغط على الشاش حتى نتخلص من كل السوائل الموجودة فى الجبنة.

وبعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات من الدقيق والملح والزبدة والقشطة فى وعاء فارغ ثم نضيف إليه الجبنة.

ثم نقوم بخفق هذه المكونات بالمضرب الكهربائي جيدا ثم نضعه على نار هادئة مع التقليب حتى يعطينا قوام متماسك وكريمى.

ثم نقوم بخفق هذه المكونات بالمضرب الكهربائي جيدا ثم نضعه على نار هادئة مع التقليب حتى يعطينا قوام متماسك وكريمى. ثم نقوم بوضع خليط الجبنة فى وعاء محكم الغلق، وندخلها فى الثلاجة لمدة ثلاثة أو أربعة ساعات حتى تتماسك وتجمد بصورة جيدة.

ثم تقطع الجبنة إلى مكعبات صغيرة، وبهذا تصبح الجبنة الكيرى جاهزة للإستخدام بأحلى وأجمل طعم، وبألف صحة وهنا. عمر شويل - جدة بكوب لبن أصنعي الجبنة الكيري على أصولها بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل ألذ من الجاهز وتحدي - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب لبن أصنعي الجبنة الكيري على أصولها بمقادير مظبوطة وبقوام تقيل ألذ من الجاهز وتحدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.