الخبز البلدي وطريقة تحضيره في المنزل

لا غنى عن الخبز البلدي في أي منزل حيث يستخدمه أغلب الأشخاص كل يوم لتناول الفطور أو العشاء وذلك لأنه قليل السعرات الحرارية مقارنة بالعيش الأبيض العادي، بدلاً من شراء هذا العيش من الفرن أو المخبز يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بطريقة صحية آمنة على أطفالك فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير بالتفصيل.

الخبز البلدي

حضري خبز لأسرتك وأولادك بشكل صحي ومضمون وقدميه على الفطور أو اصنعي ألذ الساندوتشات منه كما المطاعم ومحلات المأكولات الشعبية.

المقادير اللازمة لتحضير الخبز:

كوبان من الدقيق الأسمر.

كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من الردة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.

كوب ونصف من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.

خطوات تحضير الخبز البلدي: