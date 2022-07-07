نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخبز البلدي وطريقة تحضيره في المنزل في المقال التالي
لا غنى عن الخبز البلدي في أي منزل حيث يستخدمه أغلب الأشخاص كل يوم لتناول الفطور أو العشاء وذلك لأنه قليل السعرات الحرارية مقارنة بالعيش الأبيض العادي، بدلاً من شراء هذا العيش من الفرن أو المخبز يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل بطريقة صحية آمنة على أطفالك فتابعي المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وطريقة التحضير بالتفصيل.
الخبز البلدي
حضري خبز لأسرتك وأولادك بشكل صحي ومضمون وقدميه على الفطور أو اصنعي ألذ الساندوتشات منه كما المطاعم ومحلات المأكولات الشعبية.
المقادير اللازمة لتحضير الخبز:
- كوبان من الدقيق الأسمر.
- كوبان من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.
- نصف كوب من الردة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم.
- كوب ونصف من الماء الدافئ.
- ملعقة صغيرة من الخميرة البودر.
خطوات تحضير الخبز البلدي:
- قومي بإذابة الخميرة مع رشة من السكر في نصف كوب من الماء الدافيء.
- غطي الكوب واتركيه في مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تبدأ الخميرة في التفاعل.
- انخي نوعي الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة.
- اخلطي نوعي الدقيق في وعاء ثم أضيفي الردة والملح وقلبي جيداً.
- أضيفي الزيت وقلبي.
- يضاف الماء المذاب به الخميرة وتقلب المكونات معاً حتى تتجانس.
- قومي بإنزال باقي كمية الماء فوق الخليط بالتدريج مع الخلط المستمر حتى تتشكل العجينة.
- تعجن العجينة جيداً باليد لمدة ربع ساعة على الأقل حتى تصبح العجينة طرية للغاية وملساء ولا تلتصق باليد.
- ادهني وعاء بالزيت ثم ضعي به العجينة مع دهن وجهها بالزيت.
- غطي الوعاء بورق استرتش واتركي العجينة تتخمر في مكان دافئ لمدة ساعتين.
- تقسم العجينة إلى قطع كل قطعة تشكل على شكل كرة.
- افردي العجين على سطح أملس مع رشة من الردة حتى تشكلي رغيف.
- توضع الأرغفة في صينية مدهونة بالزيت وتغطي لمدة نصف ساعة.
- أخلي الأرغفة الفرن الساخن على حرارة مائتين وخمسين لمدة عشر دقائق حتى ينتفخ العيش وينضج.
- قلبي الخبز على الجهتين ثم أخرجيه من الفرن.
- يمكن الاحتفاظ به في كيس نظيف بعد ان يبرد ويوضع في الثلاجة أو المبرد.
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