كريمة الطهي الجاهزة متعددة الاستعمالات

أصبحت كريمة الطهي الجاهزة من أهم المقادير في المطبخ وذلك لأنها تستخدم في تحضير العديد من الأكلات العالمية منها أطباق الباستا أو تضاف إلى اللحم والدجاج وكذلك الحلويات، يمكنك تحضير تلك الكريمة في المنزل بدلاً من شرائها من المحلات بأسعار عالية فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة وخطوات التحضير.

كريمة الطهي الجاهزة

حضري ألذ كريمة واستخدميها كالجاهزة في كل الأطباق الفخمة والشهية بدلاص من شرائها جاهزة بأسعار مرتفعة

المقادير اللازمة لعمل الكريمة:

كوبان من اللبن السائل الكامل الدسم.

علبة من القشطة أي نوع تفضلين.

ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدام.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الغير مالحة بدرجة حرارة الغرفة.

خطوات تحضير كريمة الطهي الجاهزة:

قومي بنخل الدقيق لإزالة أي شوائب عالقة به. يخلط في وعاء مع الملح. في وعاء منفصل ضعي اللبن السائل ثم أضيفي إليه النشا. قلبي جيداً حتى يذوب النشا. أضيفي خليط الدقيق إلى اللبن والنشا وقلبي جيداً. تخفق المكونات جيداً حتى تتجانس وتذوب في الحليب. يمكن الاستعانة بالخلاط الكهربائي في تلك المرحلة لإتمام الدمج. ضعي المكونات في وعاء ثم ضعي الوعاء على نار متوسطة. قلبي المكونات على النار حتى يغلي الخليط ويتكاثف ويصبح ثقيل القوام. يرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد. في وعاء منفصل ضعي القشطة. تخفق القشطة بالمضرب الكهربائي لبعض الوقت حتى تصبح هشة القوام. أضيفي خليط الحليب والنشا والدقيق إلى القشطة واضربي المكونات جيداً. استمري في الضرب لمدة عشر دقائق حتى تصبح الكريمة جاهزة. يمكنك استخدامها بعد ذلك كما يحلو لك في الأكلات المختلفة. يمكن إضافة السكر وضربه مع المكونات للحصول على كريمة الحلويات.

القيمة الغذائية لكريمة الطهي: