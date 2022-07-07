الكورن فليكس طريقة تحضير الرقائق في المنزل

يجب الكثير من الأطفال أطباق رقائق الكورن فليكس مع قطع الفواكه أو الحليب الدافئ والذي يمثل وجبة متكاملة على الفطور ليبدأوا يوم مليء بالطاقة والحيوية، مشكلة تلك الرقائق الجاهزة أنها تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحة أطفالك لذلك بدلاً من شرائها جاهزة يمكنك تحضيرها في المنزل بنفسك وتقديمها مع الحليب فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

الكورن فليكس

حضري ألذ رقائق للإفطار بنفسك في المنزل واتركي أولادك يستمتعون بها كوجبة متكاملة دون القلق على صحتهم أو إهدار الكثير من المال.

المقادير الازمة لعمل الرقائق:

تحتاجين إلى:

كوب ونصف من دقيق الذرة الأصفر.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من الماء.

خطوات تحضير رقائق الكورن فليكس :