نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكورن فليكس طريقة تحضير الرقائق في المنزل في المقال التالي
يجب الكثير من الأطفال أطباق رقائق الكورن فليكس مع قطع الفواكه أو الحليب الدافئ والذي يمثل وجبة متكاملة على الفطور ليبدأوا يوم مليء بالطاقة والحيوية، مشكلة تلك الرقائق الجاهزة أنها تحتوي على مواد حافظة ضارة بصحة أطفالك لذلك بدلاً من شرائها جاهزة يمكنك تحضيرها في المنزل بنفسك وتقديمها مع الحليب فتابعي هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
الكورن فليكس
حضري ألذ رقائق للإفطار بنفسك في المنزل واتركي أولادك يستمتعون بها كوجبة متكاملة دون القلق على صحتهم أو إهدار الكثير من المال.
المقادير الازمة لعمل الرقائق:
تحتاجين إلى:
- كوب ونصف من دقيق الذرة الأصفر.
- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض الناعم.
- نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كوب إلا ربع من الماء.
خطوات تحضير رقائق الكورن فليكس :
- يتم نخل الدقيق لإزالة الشوائب والتكتلات العالقة.
- خذي كوب واحد فقط من دقيق الذرة وضعيه في وعاء.
- أضيفي إليه السكر والملح وقلبي جيداً.
- أضيفي الفانيليا ثم أضيفي الماء بالتدريج مع التقليب المستمر حتى تتجانس المكونات.
- أحضري صينية الخبز وافرشيها بورق الزبدة جيداً.
- أضيفي الخليط ووزعيه على الصينية حتى يكون رقيقاً.
- احرصي على ألا يلمس الخليط الأطراف وأن يكون السمك بمعدل ربع سم أو ثلث سم فقط.
- باقي دقيق الذرة قومي بمزجه في وعاء مع ملعقة صغيرة من الماء.
- اخلطي حتى يكون خليط متكتل كالفتتات.
- وزعي تلك الفتتات على العجين الموجود في الصينية.
- أشعلي نار الفرن حرارة مائة وثمانين درجة لمدة خمس دقائق.
- بعد أن يسخن الفرن أدخلي الصينية على الرف الأوسط.
- اتركي الرقائق في الفرن لمدة عشر دقائق أو ربع ساعة حتى ينضج الخيط ويتشقق ويأخذ اللون الذهبي المطلوب.
- أخرجي الصينية من الفرن واتركيه يبرد.
- يمكنك بعد ذلك تكسير الرقائق بيدك حتى تأخذ الشكل المطلوب.
- احتفظي به في الثلاجة في حاويات زجاجية نظيفة أو أكياس حفظ الثلاجة.
- يمكن إخراجه من الثلاجة عند الاستخدام وتركه يبرد قليلاً ثم إضافة الحليب الدافئ إليه.
- من الممكن إضافة قطع من الفواكه إلى الطبق حتى يشكل وجبة متكاملة.
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