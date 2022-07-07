ايس كريم الخلاط بنكهة الكريمة والشوكولاتة

ترغب العديد من الأمهات بتحضير المثلجات في المنزل بدلاً من شراء الجاهزة ولكن يشتكين من عدم توفر ماكينة المثلجات لذلك ما رأيك في تجربة ايس كريم الخلاط بالمنزل؟ تلك الوصفة الرائعة ستمكنك من تحضير ألذ مثلجات بمختلف لنكهات في المنزل بدون مكسبات طعم أو ألوان صناعية وبدون ماكينة ،تابعي هذا المقال لتعرفي المقادير اللازمة وخطوات التحضير.

ايس كريم الخلاط

حضري ألذ مثلجات في المنزل بدون ماكينة المثلجات واستمتعي بها مع أطفالك وقدميها لضيوفك وذلك حفاظاً على صحتك وصحة أطفالك.

طريقة عمل مثلجات الفانيليا:

تحتاجين إلى:

خطوات تحضير المثلجات:

قومي بوضع الثلج المجروش في الخلاط الكهربائي. افرمي الثلج على سرعة متوسطة بشكل متقطع حتى يتم تكسيره. أضيفي السكر والفانيليا إلى الخلاط واخلطي. أضيفي اللبن السائل ويفضل أن يكون اللبن كامل الدسم. يضاف اللبن البودر ثم تخلط المكونات معاً على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات. وزعي الخليط على أكواب أو كؤوس الأيس كريم ثم ضعيها في المبرد. يوضع لليلة كاملة أو لأربع وعشرين ساعة حتى يتجمد ويصبح جاهز. أخرجيه من المبرد وزينيه بالصوص المناسب لك ثم قدميه.

طريقة عمل ايس كريم الخلاط بنكهة الشوكولاتة:

نصف كوب من اللبن السائل كامل الدسم

نصف كوب من اللبن البودر.

نصف كوب من الكريمة الثقيلة للحلويات.

كوب إلا ثلث من السكر الأبيض الناعم.

نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

ملعقة صغيرة من الفانيليا البودر أو السائلة.

كوبان من الثلج المجروش.

خطوات تحضير المثلجات: