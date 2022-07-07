نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كيلو دقيق تعالي أعلمك تعملي بسكويت التمر على أصوله أزاي بمقادير مظبوطة وبطعم دايب ولذيذ في المقال التالي

يعد البسكويت من أنواع الحلويات الخفيفة والتي يعشقها جميع الناس سواء كبار السن أو صغار السن فقد توجد العديد من الأنواع المختلفة للبسكويت فمنه بسكويت الزبدة أو بسكويت التمر أو بسكويت اليانسون وغير ذلك الكثير ولكن النوع الذي يحبه كل الأطفال والكبار أيضا هو بسكويت التمر، حيث أنه يتميز بطعم لذيذ وشهي جدا وغير ذلك فهو صحي ومغذي نظرا لإحتوائه على التمر وأن التمر يكون مصدر غني جدا للطاقة. مكونات بسكويت التمر كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

ربع كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

ربع كوب كبير من الزبدة الطرية.

كوب واحد كبير من الحليب السائل.

بيضتان.

نصف كيلو من التمر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السمسم المحمص. طريقة عمل بسكويت التمر نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به ربع كوب كبير من الزبدة الطرية ثم نصيف إليها ربع كوب كبير من السكر الأبيض الناعم.

وبعد ذلك يتم تشغيل الخلاط ونستمر في تشغيله لذوبان السكر وخفق الزبدة جيدا ثم قومي بوضع بيضتان وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم تشغيله مرة أخرى.

ونستمر في تشغيل الخلاط لخفق البيض جيدا مع باقي المكونات وللحصول على قوام كثيف لونه فاتح ويكون ناعم وكريمي.

ونقوم بإضافة كوب واحد كبير من الحليب السائل مع الإستمرار في تشغيل الخلاط ونستمر في خلط المكونات لمدة دقيقتين تقريبا.

وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به كيلو واحد من الدقيق الأبيض المنخول ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح ويتم خلطهم مع بعض.

ثم قومي بوضع خليط الزبدة والبيض على خليط الدقيق ويتم عجنهم بطريقة جيدة بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة طرية ومتماسكة.

ونترك العجينة حتى ترتاح ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية وندهنها بالزبدة ويتم تجهيز طبق ونضع به التمر ويكون خالي من البذور.

ويتم تشكيل البسكويت ونقوم بحشوه بالتمر ونضعه في الصينية وبعد الإنتهاء نصيف إليه رشة من السمسم ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركه ليكون لونه ذهبي. عمر شويل - جدة لو عندك كيلو دقيق تعالي أعلمك تعملي بسكويت التمر على أصوله أزاي بمقادير مظبوطة وبطعم دايب ولذيذ - ثقفني

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