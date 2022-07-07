نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة من اول استعمال اصنعي مقشر القهوة في منزلك لتحصلي على جسم ابيض ولون موحد في المقال التالي

توجد مناطق عديدة بالجسم تحتاج كل الفتيات والسيدات إلى تفتيحها لأن لونها يكون مختلف عن لون مناطق الجسم الآخري، ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة تحت الإبط والمناطق الداكنة مثل منطقة البيكيني وكذلك الركب والأكواع ولكن المناطق الحساسة هي المناطق التي تجد بها صعوبة في تبييضها، لأن الجلد يكون في هذه المناطق يكون حساس ولا يمكنه أن يتحمل أي شيء غير معروف مثل كريمات التفتيح التي تباع في كل الأسواق، وتوجد عدة نصائح لابد من الإلتزام بها حتى لا يحدث إسمرار في المناطق الحساسة ومن أهمها هي إرتداء الملابس القطنية لأنها تعمل على إمتصاص العرق وأيضا من الضروري أن نقوم بتنظيف هذه المناطق بشكل جيد وأن نتجنب إستخدام مزيلات العرق، وذلك لأنها تحتوي على مواد غير مناسبة لذلك ينصح دائما بعمل مزيل عرق في المنزل يتكون من مكونات طبيعية، فكل هذه الأشياء ممكن أن تساعد على ظهور اللون الداكن في هذه المناطق ولكن لكي نتخلص من هذا اللون بطريقة طبيعية وصحية ولا تسبب أي ضرر للجلد لابد من إستخدام مقشر طبيعي فهو مقشر القهوة خلطة القهوة لتقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة مكونات مقشر القهوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة: تبييض الابط والمناطق الحساسة بالقهوة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند. طريقة عمل مقشر القهوة لتبييض الإبط والمناطق الداكنة: قومي بتحضير إناء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ونضيف إليها ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون. ثم يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من السكر وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون ونقوم بوضع ملعقتان صغيرتان من زيت جوز الهند. وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات لنحصل علي خليط متجانس ثم يتم غسل هذه المناطق بإستخدام الماء الدافئ ونضع هذا المقشر على الإبط والمناطق الداكنة. ونتركه لمدة خمسة عشر دقيقة تقريبا ثم نقوم بغسل هذه المناطق بالماء البارد ولابد من تكراره مرة واحدة في الإسبوع. عمر شويل - جدة تقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة من اول استعمال اصنعي مقشر القهوة في منزلك لتحصلي على جسم ابيض ولون موحد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقشير وتبييض الابط والمناطق الداكنة من اول استعمال اصنعي مقشر القهوة في منزلك لتحصلي على جسم ابيض ولون موحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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