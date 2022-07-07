طريقة مذهله لغلق المسام الواسعه ونضارة البشرة فى يومين بس بمكونات طبيعية

تضييق المسام الواسعة بمكونات طبيعية ،تعد مشكلة ظهور المسام الواسعة بالبشرة من أكثر المشاكل التي تؤثر على مظهر البشرة ونضارتها بشكل كبير، حيث إنها تتسبب في ظهور البشرة بشكل باهت وتعطي مظهرا أكبر سن، لذا ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسباب ظهور المسام الواسعة، وكيف يمكن علاجها بطرق سهلة وباستخدام مكونات طبيعية.

أسباب ظهور المسام الواسعة

تتعدد أسباب ظهور المسام الواسعة في البشرة، حيث إنها يمكن إن تظهر بسبب طبيعة البشرة، ويمكن أيضًا أن تتسبب العادات الخاطئة في ظهورها، ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى وجود مسام واسعة ما يلي:

وجود دهون على البشرة، حيث إن أصحاب البشرة الدهنية غالباً ما يعانون من تلك المشكلة.

نقص إفراز الكولاجين بالبشرة، لذا يجب الحفاظ على كولاجين البشرة باستمرار.

التعرض باستمرار لأشعة الشمس، دون تطبيق كريم حماية من أشعة الشمس على البشرة.

تراكم الجلد الميت والشوائب على البشرة، لذا يجب الحرص على تنظيف البشرة باستمرار.

وضع مستحضرات تجميل مضرة على البشرة وتركها لفترات طويلة.

أفضل وصفة لتضييق المسام الواسعة بمكونات طبيعية

هناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي تساعد على حل مشكلة مسام البشرة الواسعة، ومن أفضل تلك الوصفات ما يلي:

ماسك تضيق المسام الواسعه بعسل النحل

المكونات

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف ملعقة خل التفاح.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

طريقة الاستخدام

تخلط جميع المكونات السابقة معًا جيدًا، ثم قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر وإزالة أي مستحضرات تجميل من عليه.

ضعي الماسك على البشرة و وزعيه بمناطق وجود المسام الواسعة.

اتركي الماسك لمدة 20 دقيقة، حتى لا يسبب مشكلات للبشرة الحساسة.

اغسلي بشرتك بماء بارد و جففيها جيدًا.

وللحصول على أفضل نتائج ينصح باستخدامه مرتين بالأسبوع.

وهناك ماسك اخر لتضيق المسام الواسعه بشكل سريع وهو

مقشر القهوة لتضييق مسام البشرة

يساعد المقشر في التخلص من خلايا الجلد الميت المتراكمة على البشرة، وبالتالي يساعد في تضييق المسام.

المكونات

ملعقة قهوة

عسل نحل

عصير ليمون

ملعقة سكر

طريقة الاستخدام