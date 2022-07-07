أقوي ماسك لتبييض وتفتيح المنطقة الحساسة وإزالة الأسمرار حولها بسرعة النتيجة هستبهرك

ليس من الضروري علينا الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة التي تبدو بلون غامق حيث تعمل تلك المراكز على استخدام أجهزة او مواد تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وجعلها بلون أبيض، لأن من الطبيعي وفي الغالبية العظمى من السيدات تبدو تلك المناطق لون أغمق من الجسم ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية لذلك علينا بالاهتمام بنظافة تحت الإبط والبيكيني ولعلاج تلك الاسمرار والقضاء على اللون الغامق المتواجد في تلك المناطق توجد هناك العديد من الخلطات والوسائل البديلة التي تعمل على جعل ذلك المناطق بيضاء مثل الحليب وتعتبر تلك الخلطات بديلة عن الأجهزة او الاستخدامات الأخرى وتوجد العديد من الخلطات الطبيعية الأخرى التي تعطي اكبر فائدة وتجعلكي تودعين كل المواقف المحرجة التي توضعين بها بسبب تلك المشكلات.

مكونات عمل وصفة ماسك لتفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم

خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك لتفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم