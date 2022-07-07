نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي ماسك لتبييض وتفتيح المنطقة الحساسة وإزالة الأسمرار حولها بسرعة النتيجة هستبهرك في المقال التالي
ليس من الضروري علينا الذهاب إلى المراكز التجميلية التي تعمل على تفتيح المناطق الحساسة التي تبدو بلون غامق حيث تعمل تلك المراكز على استخدام أجهزة او مواد تعمل على تفتيح المناطق الحساسة وجعلها بلون أبيض، لأن من الطبيعي وفي الغالبية العظمى من السيدات تبدو تلك المناطق لون أغمق من الجسم ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية لذلك علينا بالاهتمام بنظافة تحت الإبط والبيكيني ولعلاج تلك الاسمرار والقضاء على اللون الغامق المتواجد في تلك المناطق توجد هناك العديد من الخلطات والوسائل البديلة التي تعمل على جعل ذلك المناطق بيضاء مثل الحليب وتعتبر تلك الخلطات بديلة عن الأجهزة او الاستخدامات الأخرى وتوجد العديد من الخلطات الطبيعية الأخرى التي تعطي اكبر فائدة وتجعلكي تودعين كل المواقف المحرجة التي توضعين بها بسبب تلك المشكلات.
مكونات عمل وصفة ماسك لتفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم
- خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.
طريقة عمل ماسك لتفتيح المناطق الحساسة والغامقة بالجسم
- أحضري وعاء او قدر مناسب وقومي بوضع مكونات تلك الخلطة وهي وضع اولا خمسة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون مع ملعقتان كبيرتان من ماء الورد مع ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات حتى تتجانس تماما.
- بعد التقليب والمزج الجيد لهذه المكونات عليكي بوضع تلك الخلطة على المناطق الحساسة وفي المناطق التي تبدو بلون غامق في الجسم وبعد وضع تلك الخلطة اتركيها على مناطق الجسم لمدة ثلاثون دقيقة.
- بعد مرور ذلك الوقت عليكي بغسل جسمك جيدا من تلك الخلطة وعليكي بالتخلص منها بإستخدام الماء الفاتر مائلا للبرودة.
- للوصول إلى النتيجة الجبارة عليكي بتكرار عمل وإستخدام تلك الخلطة ثلاث مرات في كل إسبوع وتصبح تلك المناطق بيضاء كالحليب وناعمة ورائعة خلال أول إسبوع من إستخدام تلك الخلطة لذلك نوجه الفتيات بإستخدام تلك الخلطة الجبارة الرائعة.
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