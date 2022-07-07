نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفطائر القطنية التركية الهشة ناعمة جدا ومحشوه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الفطائر القطنية المحشوة من الأطعمة التي يحبها ويعشقها كل أفراد الأسرة وهى تعد وجبة مثالية للإفطار أو للعشاء. كما أن الفطائر القطنية مثالية جدا في الخروجات والنوادي وكوجبات ممتازة للشاطئ، واليوم سنقدم لكم أسهل طريقة لإعداد الفطائر القطنية بحشوة الدجاج اللذيذة. تمتعوا بتحضير الفطائر القطنية الهشة مكونات الفطائر القطنية: 5 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات. 2 كوب من الحليب الدافئ. 3 ملاعق كبيرة من اللبن البودر. نصف كوب من الزيت النباتي. 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. 2 من بياض البيض. نصف ملعقة صغيرة من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. لحشوة فطائر القطنية نحتاج إلى: 2 من صدور الدجاج مقطعة مكعبات صغيرة. بصلة واحدة متوسطة. فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة. ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. ملعقة صغيرة من ملح الطعام. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من الصويا صوص. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. كوب من ميكس الجبن موزاريلا وشيدر. طريقة تحضير فطائر القطنية: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه الحليب والزيت وبياض البيض. ثم نضيف إليهم السكر والخل الأبيض والخميرة الفورية. نقوم بمزج المكونات جيدا ثم نضيف إليهم 2 كوب من الدقيق. بعد ذلك نقلب المكونات جيدا ونغطيهم ونتركهم في مكان جاف ودافئ لمدة ربع ساعة لتختمر. ثم نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق واللبن البودر والملح والبيكنج بودر. ثم نقوم بالعجن جيدا ونضع العجينة في وعاء به القليل من الزيت. نقوم بتغطية العجينة ونتركها في مكان دافئ وجاف لمدة ساعة لتختمر. بعد ذلك نقوم بتحضير حشوة الدجاج نقوم بإحضار طاسة غير لاصقة. نرفعها على النار نضيف فيها الزيت والبصل المقطع ونقوم بتقليبه حتى يدبل البصل. ثم نقوم بإخراج البصل ونضع في الطاسة القليل من الزيت ثم نضيف صدور الدجاج المقطع. ثم نضيف إليهم الثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والفلفل الأخضر. بعد ذلك نضيف البصل ثم نضيف الصويا صوص وعصير الليمون. نقوم برفع الطاسة من النار ونترك الحشوة لتبرد قليلا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الفطائر القطنية التركية الهشة ناعمة جدا ومحشوه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.