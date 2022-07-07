وصفة تكثيف الرموش والحواجب المذهلة والطبيعية بطريقة سهلة وصحية وأضمن من مراكز التجميل

تكثيف الرموش والحواجب من أكثر وأهم ما تبحث عنه كل سيدة وفتاة بشكل كبير، حيث تعتبر الرموش والحواجب الكثيفة والطويلة هي سر جمال المرأة وسبب سعادتها، لأجمل وأروع إطلالة مميزة لك سيدتي والتي تعمل على إظهار جمال العينين والوجه بشكل بصورة مذهلة، كما تساعدنا على إضافة اجمل حواجب مرسومة وجذابة وقوية وذلك لجميع السيدات والفتيات بشكل عام، وهناك العديد من السيدات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط شعر الحواجب والرموش بشكل كبير، وكذلك من مشكلة وجود فراغات بالحواجب والناتجة عن تساقط شعر الحواجب، والذي يؤثر على الحالة النفسية والمزاجية لكل من يعاني من تلك المشاكل بصورة كبيرة، ولذلك فإن العديد من السيدات والفتيات اللاتي يعانين من مشكلة تساقط شعر الحواجب والرموش وقصرها يلجأن إلي الذهاب الى مراكز التجميل والعناية بالشعر بشكل كبير، والتي تستخدم المواد الكيميائية الضارة والتي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك أفضل من مراكز التجميل والعناية بالشعر لعمل أقوى وصفة تكثيف الرموش والحواجب.

طريقة تحضير خلطة الفازلين بزيت جوز الهند ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أقوي وأجمل وصفة تكثيف الرموش والحواجب بصورة سليمة وصحية وطبيعية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعها بأفضل الطرق الصحية والسليمة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن باستخدام طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل.

المكونات

ملعقة صغيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقه التحضير

نأتي أولا بإناء ونضع فيه ملعقه صغيره من الفازلين ثم نضيف إليه ملعقه كبيره من زيت جوز الهند ونقوم بدمج المكونين مع بعضهم حتى يصبح مخلوط متجانس.

عليكي بإحضار قطعه من القطن النظيف وقومي بوضع قطعه القطن في هذا المخلوط الناعم المتجانس وضعيه على رموشك وحاجبك بالكامل مع التدليك.

يراعى الحرص جيدا عند استخدام هذا المخلوط في منطقه الرموش عدم ملامسه العينين.

عليكي بتكرار هذه الوصفة يوميا قبل النوم وفي خلال أسبوعين فقط سوف تحصلين على رموش وحواجب كثيفة وطويلة التي تريدين أن تحصلين عليها.

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