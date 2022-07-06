نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير المظبوطة أعملي البيتي فور في البيت بخطوات ناجحة ودايب دوب ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم النساء بالعادات والتقاليد القديمة التى تحرص على تطبيقها خلال هلول عيد الاضحى المبارك فالكثير منهم يبحثون عن طريقة سهلة وبسيطة لعمل الحلويات والمخبوزات الرقيقة، هى حلوى البيتى فور التى تتميز بطعم ناعم وقوام طرى وجميل، فإنها قطعه صغيره لها اشكال والوان جذابه تجذب العين لتناولها والاستفادة من فوائدها الصحية المتعددة، فهى تحتوى على البروتين والكالسيوم المفيد لبناء العظام والعضلات، ايضا تعالج الإمساك المزمن وتقوى الزاكرة وتقى من التقلبات المزاجية والنفسية، فهى عبارة عن مكونات بسيطة متاحه لديكى ولا تحتاج إلى وقت طويل فى إعدادها او نضجها فإنها، من اشهر والذ أنواع الحلويات الشرقيه المخبوزات، فيمكنك الحصول على كميه وفيره من البيتى فور من مكونات قليله، وتوفير المال المهدور فى شراء البيتى فور، أنها طريقه بخطوات سهلة وسريعة التحضير، عليكى فقط أتباع هذه الطريقة المظبوطه لإعداد البيتى فور بنفس طريقة وجودة المخابز المختصه لتجهيز الحلويات الشهيرة .فهناك طرق لعمل البيتي فور بالايد اي بالعين بالخبرة بالمعني الحرفي ، وهناك من يعمله بالكوب او الكيلو وهذا يعد افضل للحصول على افضل النتائج .

مع مكونات بسيطة وسهلة الحصول عليها ، يمكنك بسهولة صنع أربعة صغيرة في المنزل. وهي من أشهر الحلويات المخبوزة التي يحبها الجميع. من التقاليد القديمة تقديم الحلويات العائلية في المناسبات الخاصة والمهرجانات ، ومع اقتراب عيد الفطر السريع ، لا يعرف الكثير منا الطريقة الدقيقة لتحضير الكواد محلية الصنع وتحضيرها. من داخل المنزل ، فمن الأفضل إتقان هذه المكونات لأجمل القطع الصغيرة اللذيذة والخفيفة واللذيذة والمقرمشة واللذيذة.

طريقة عمل البيتي فور بالكوب مثل الجاهز

مكونات عمل البيتى فور بالكوب :

طريقة البيتي فور البيتي مثل الحلواني

كوب من الذبدة

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض

نصف كوب سكر بودره

2 كيس فانيليا

بيضه واحده

ملعقه كبيره من البيكنج باودر

ملعقتين من الكاكاو للتلوين حسب الرغبة

مكسرات ومربى

طريقه تحضير البيتى فور مثل الحلواني :

عليكى إحضار اناء زجاجي عميق لخلط الذبدة والسكر البودره والفانيليا والبيضه، تخلط المقادير جيدا حتى يصبح الخليط كريمي القوام ثم نقوم بإحضار طبق نخلط به الدقيق والبيكنج باودر، ثم نقوم بإضافة الدقيق إلى الخليط تدريجيا حتى تتماسك العجينة ويصبح تشكيلها سهل، نقم بقسم العجيبة نصفين ثم نقوم بوضع الكاكا لنصف العجيه ثم نقوم بوضعها داخل قمع للحلويات أو مكبس، ثم نقوم بدهن صنيه أو أكثر تكفى للبيتى فور، ثم توضع داخل الفرن لمدة 15 دقيقة او اقل على نار هادئة ثم نقوم بلصق البيتى فور بعد ما يبرد تماما بالمربى ويزين بالمكسرات ويقدم بالهنا والشفا للعائله كأفضل نوع من الحلويات الشهيرة .