نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفطائر التركية الهشة بمكونات بسيطة واقتصادية في المقال التالي

تعتبر الفطائر التركية من أشهر الوصفات التي تظهر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها من ألذ واشهى الأكلات التي يمكن تناولها، مما يجعل جميع الفتيات يبحثون عنها ليصبحوا مبدعين في تحضيرها سواء بالجبن أو مقلية أو بأي طرق أخرى، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل الفطائر التركية. طريقة عمل الفطائر التركية مكونات الفطائر التركية ربعمائة جرام من الدقيق.

ذرة ملح ناعم.

ست ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

بيضة كاملة.

كأس كبير من الحليب الدافئ.

٢٢ جرام من السكر.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية. مكونات الحشوة كأس كبير لحوم ميكس مدخنة.

كوب كبير من السجق.

١٢٠ جرام من الجبن الموزاريلا.

نصف كوب كبير من شرائح الزيتون.

ربع كأس كبير من ذرة الحلوة.

ربع كوب كبير من شرائح الطماطم. دهان الوجه صفار بيضة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من السمسم المحمص. طريقة تحضير الفطائر التركية ضعي في العجان الدقيق والملح، والسكر، والحليب، والخميرة، والزيت النباتي، والبيضة، ثم اخلطيهم بالعجانة لمدة عشر دقائق.

غطي العجينة واتركيها جانبا لمدة ساعة إلا ربع، حتى تختمر ويزداد حجمها، ثم شكليها على هيئة خمس مراكب، ثم رصيهم في صاج.

اخلطي ميكس اللحوم مع الجبنة الموزاريلا، وزيت الذرة، وشرائح الزيتون، والسجق، والطماطم، ثم احشي بهم الفطائر.

اخفقي السمسم مع صفار البيض، ثم وزعيهم على سطح الفطائر وضعيهم في فرن حار لمدة عشر دقائق، حتى تنضج الفطائر التركية بميكس اللحوم. طريقة عمل الفطائر التركية المقلية مكونات الفطائر التركية المقلية كوب ونصف كبير من الدقيق.

نصف ملعقة متوسطة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ ملعقة كبيرة من الخميرة.

أربعون جرام من الزبدة.

نصف كأس كبير من اللبن الدافئ.

الحشو

كوب صغير من البيروني.

كأس صغير من الجبن المشكلة.

ربع كوب صغير من شرائح الزيتون. طريقة تحضير الفطائر التركية المقلية ضعي الدقيق مع السكر، والخميرة، والزبدة، والملح، واللبن، ثم اعجنيهم مع بعضهم البعض ليكونوا عجينة.

اتركي عجينة خليط الزبدة جانبا لمدة أربعون دقيقة، ثم قطعيها حسب الرغبة، واتركيها جانبا مرة أخرى لمدة ثلث ساعة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفطائر التركية الهشة بمكونات بسيطة واقتصادية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفطائر التركية الهشة بمكونات بسيطة واقتصادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.