خلطات طبيعية لتبييض الجسم في أسبوع واحد فقط وبأقل التكاليف

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تحلم العديد من الفتيات بالحصول على جسم أبيض موحد اللون، وأحيانا ينتج لون الجسم الداكن بسبب التعرض لآشعة الشمس، أو بسبب جفاف الجلد أو التلوث البيئي، أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل للتي تحتوي على مركبات كيميائية، ولتوحيد وتبييض لون الجسم يجب تطبيق بعض الخلطات الطبيعية بانتظام. وصفات طبيعية لتبييض الجسم بأسرع وقت خلطة السكر وزيت الزيتون: نحضر نصف كوب من السكر الأبيض الخشن، وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونصف كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نخلط السكر والخميرة وعصير الليمون مع بعضهم، ثم نضيف إلى الخليط زيت الزيتون تدريجيا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة، نضع العجينة على الجسم ثم نقوم بتدليك المناطق المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ويجفف، ونكرر الوصفة يوميا لمدة أسبوع للحصول على جسم أبيض.

نحضر نصف كوب من السكر الأبيض الخشن، وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية ونصف كوب من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، نخلط السكر والخميرة وعصير الليمون مع بعضهم، ثم نضيف إلى الخليط زيت الزيتون تدريجيا حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة، نضع العجينة على الجسم ثم نقوم بتدليك المناطق المراد تفتيحها لمدة 15 دقيقة، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ويجفف، ونكرر الوصفة يوميا لمدة أسبوع للحصول على جسم أبيض. خلطة صفار البيض وزيت الزيتون: نحضر صفار بيضة واحدة، وثلاث ملاعق من زيت الزيتون، ثمرة من الموز، نخلط جميع المكونات معا للحصول على عجين متماسك، نفرد العجين على الجسم ويترك نصف ساعة، ثم نغسل الجسم بالماء البارد.

نحضر صفار بيضة واحدة، وثلاث ملاعق من زيت الزيتون، ثمرة من الموز، نخلط جميع المكونات معا للحصول على عجين متماسك، نفرد العجين على الجسم ويترك نصف ساعة، ثم نغسل الجسم بالماء البارد. خلطة عصير الليمون والنشا: نحضر نصف كوب من عصير الليمون، أربع ملاعق من النشا، نخلط المكونات معا ثم نضع الخليط على الجسم، ويترك حتى يجف، ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر ويجفف، تكرر الوصفة أربع مرات أسبوعيا. نصائح لتفتيح الجسم الحرص على وضع واقي الشمس على البشرة يوميا، لأن التعرض لأشعة الشمس يحفز الجسم على إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن جعل بشرة الجسم داكنة، ويسبب بعض المشاكل للبشرة كالبقع الداكنة والنمش والحروق، ويجب استخدام واقي شمس بدرجة عامل حماية مرتفعة.

الامتناع عن التدخين، فهو يلعب دور كبير في علامات تقدم السن والشيخوخة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، وغيرها من الأضرار.

الإكثار من شرب الماء بمعدل 6-8 أكواب يوميا، فهو يعمل على تجديد البشرة، مما يساعد على اختفاء الخلايا المتصبغة.

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، غني بالفيتامينات التي توجد بالفواكه والخضروات خاصة التي تحتوي على فيتامينات E و A وC، لأنها تعمل على تجديد خلايا البشرة. عمر شويل - جدة خلطات طبيعية لتبييض الجسم في أسبوع واحد فقط وبأقل التكاليف - ثقفني

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