تعرفي على الطريقة الصحيحة لتقطيع لحم أضحية عيد الأضحى للاستفادة منه بأقصى درجة

الطريقة الصحيحة لتقطيع الأضحية، اقترب عيد الأضحى لهذا أكثر ما يتم الإعداد له حاليًا هو تقطيع لحم العيد فالكثير منا يقوم بذبح الأضاحي اتباعًا لتعاليم ديننا الحنيف دين الإسلام ولكن قد لا يعلم العديد منا ذلك ان تقطيع الأضحية سواء كانت خروف أو جاموس فيجب أن تكون بقواعد معينة لأن لكل قطعة طريقة خاصة بها للتسوية فعلى سبيل المثال يتم استخراج الكبد والريش والفخذ وما إلى ذلك بطريقة معينة واستخدام اللحم الباقي بطريقة معينة وهذا هو حديثنا اليوم حيث نعرفكم على الطريقة الصحيحة لتقطيع اللحم في عيد الأضحى.

طريقة تقطيع أضحية عيد الأضحى

نعرفكم فيما يلي بشيء من التفصيل كيفية تقطيع لحمة أضحية عيد الأضحى حتى نستفيد منه بأقصى درجة ولا نعاني من أي صعوبة في التسوية والتحضير:

عند الانتهاء من عملية نحر الأضحية وهي الخروف في تلك الحالة نستخدم عدد اثنان سكين يجب أن يكونا حادين الأول كبير والثاني صغير. ننزع الأجزاء الغير هامة بالأضحية مثل القدمين والرأس وبالتأكيد الجلد ويتم وضعهم بعيدًا. نستخدم السكين الكبير الحاد لإحداث شق في الجزء العلوي من الخروف ونصل بهذا الشق حتى نهاية الخروف بالطول ونتمكن من رؤية ما بالداخل. بعد ذلك يتم نزع الأحشاء الداخلية للحيوان ولكن برفق حتى يفرغ تمامًا. يتم الاحتفاظ بما نرغب به سواء الرئة أو القلب أو الكبدة. ومن ثم توضع الأضحية تحت الماء الجاري من أجل التنظيف الداخلي والخارجي لها من أي بقايا. إعداد بعض أدوات تقطيع الأضحية مثل المنشار وسكين كبير وصغير وساطور وأي أدوات قد نحتاجها في إتمام عملية التقطيع. نزيل الرقبة عن الجسم ونقطعها إلى شرائح. ومن ثم يعلق الخروف من الكتف بالخطافات ليقطع بعد ذلك إلى أربعة أجزاء الأضلاع ومن ثم الكتفين والخصر والفخذين. عند تقطيع تلك الأجزاء يتم التقطيع بشكل عرضي لأن التقطيع الطولي يؤخر عملية التسوية.

كيفية حفاظ الأضحية بالثلاجة

للتخزين الصحيح الأضحية نتبع التالي: