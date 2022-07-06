نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهر أطباق عيد الأضحى “الفتة المصرية” أسهل وأشهى طريقة للتحضير والإعداد في العيد في المقال التالي
تحضير الفتة المصرية، من التقاليد المعروفة والشائعة في مصر هي تقديم الفتة المصرية باليوم الأول من أيام عيد الأضحى للأسرة والضيوف لهذا تتفنن كل أم وربة منزل في تحضير هذا الطبق المصري الأصيل العتيق حتى تحصل على أقصى درجات الإعجاب والرضا من العائلة والضيوف وكل أم لديها إضافاتها السرية التي تجعل من مذاق الفتة لا يقاوم لهذا نعرفكم اليوم على أشهر وألذ طريقة لصنع طبق الفتة المصري بدون مجهود وبطريقة ستنال إعجاب جميع من يتذوقها في أول أيام عيد الأضحى.
مكونات طبق الفتة المصري
الفتة عبارة عن طبق من الأرز وقطع اللحم مع بعض المكونات البسيطة السرية في المنتصف وهي:
- لحم: كيلو واحد من اللحم مقطع مكعبات.
- ماء: ما يقرب من سبعة أكواب.
- خل طعام: ثلاث ملاعق حجمها كبير.
- أرز مصري أبيض: اثنان كوب.
- بصل: ثلاث حبات لها حجم صغير مفرومة.
- فلفل اسمر بودرة: حسب الاحتياج.
- لورا: عدد ورقتين.
- عصير طماطم طازج: مقدار نصف كيلو جرام.
- كمون: نصف الملعقة ذات الحجم الصغير.
- ثوم: ست حبات وثلاثة مقطعين انصاف.
- زيت نباتي: ملعقتين بحجم كبير.
- حبهان: ثلاث حبات.
- ملح: حسب الحاجة.
- خبز مصري أبيض: حسب الرغبة.
- زبدة: حوالي ملعقتين بحجم كبير.
طريقة تحضير الفتة المصرية
تحضير الفتة المصري ليست بالأمر الصعب ولكن أن يكون مذاقها مميز هو الأمر الذي يحتاج منا إلى بعض المجهود حيث نتبع الخطوات القادمة لتحضير أشهى فتة:
- يتم سلق اللحم أولًا في قدر كبير مليء بالماء حسب كمية اللحم ويضاف الماء حبة بصل واحدة مفرومة وأنصاف الثوم مع ورق اللورا والملح والفلفل الأسمر وكذلك الحبهان.
- عندما تُسلق مكعبات اللحم توضع في صينية الفرن لنضعها بعض الوقت في الفرن لتكتسب لون أحمر.
- نحضر الخبز ويتم تقطيعه مكعبات صغيرة يضاف له خليط من الزبدة والثوم مع الفلفل والملح حيث يغطى الخبز بهذا الخليط ويوضع في الفرن لكي يتحمص.
- الآن نحضر الأرز حيث نحضر قدر الأرز ونضع به الزبدة والثوم وعندما يصير الثوم ذهبيًا يضاف البصل ثم الأرز المغسول ويتم التقليب الجيد بين المكونات لتتداخل.
- نحضر الصلصة حيث نضع قدر آخر على النار به زيت وثوم ثم الصلصة والخل والتوابل ونترك المكونات معًا لتتسبك.
- وبعدها يتم وضع الأرز والخبز واللحم والصلصة في طبق التقديم.
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