أشهر أطباق عيد الأضحى “الفتة المصرية” أسهل وأشهى طريقة للتحضير والإعداد في العيد

تحضير الفتة المصرية، من التقاليد المعروفة والشائعة في مصر هي تقديم الفتة المصرية باليوم الأول من أيام عيد الأضحى للأسرة والضيوف لهذا تتفنن كل أم وربة منزل في تحضير هذا الطبق المصري الأصيل العتيق حتى تحصل على أقصى درجات الإعجاب والرضا من العائلة والضيوف وكل أم لديها إضافاتها السرية التي تجعل من مذاق الفتة لا يقاوم لهذا نعرفكم اليوم على أشهر وألذ طريقة لصنع طبق الفتة المصري بدون مجهود وبطريقة ستنال إعجاب جميع من يتذوقها في أول أيام عيد الأضحى.

مكونات طبق الفتة المصري

الفتة عبارة عن طبق من الأرز وقطع اللحم مع بعض المكونات البسيطة السرية في المنتصف وهي:

لحم: كيلو واحد من اللحم مقطع مكعبات.

ماء: ما يقرب من سبعة أكواب.

خل طعام: ثلاث ملاعق حجمها كبير.

أرز مصري أبيض: اثنان كوب.

بصل: ثلاث حبات لها حجم صغير مفرومة.

فلفل اسمر بودرة: حسب الاحتياج.

لورا: عدد ورقتين.

عصير طماطم طازج: مقدار نصف كيلو جرام.

كمون: نصف الملعقة ذات الحجم الصغير.

ثوم: ست حبات وثلاثة مقطعين انصاف.

زيت نباتي: ملعقتين بحجم كبير.

حبهان: ثلاث حبات.

ملح: حسب الحاجة.

خبز مصري أبيض: حسب الرغبة.

زبدة: حوالي ملعقتين بحجم كبير.

طريقة تحضير الفتة المصرية

تحضير الفتة المصري ليست بالأمر الصعب ولكن أن يكون مذاقها مميز هو الأمر الذي يحتاج منا إلى بعض المجهود حيث نتبع الخطوات القادمة لتحضير أشهى فتة: