اكسري الروتين وجربي وصفة المرقوق السعودي في عزومة أول أيام عيد الأضحى

المرقوق السعودي، في أول أيام العيد تتميز كل دولة من الدول العربية بتقديمها لوجبة معينة مميزة خاصة بتلك الدولة تعتمد على لحم الأضحية التي تم ذبحها ومن تلك الدول هي السعودية حيث يتم طبخ وتقديم وجبة المرقوق السعودي في أول يوم من أيام عيد الأضحى وليست تلك الوجبة حكرًا على السعوديين فقط بل يمكن لأي أم وربة منزل أن تقوم بتجربتها من باب التغيير لتقديمها إلى الأسرة والعائلة بدلًا من الفتة أو يمكن تقدم في اليوم الثاني من أيام العيد والجدير بالذكر أنها غير مكلفة ولها مذاق شهي تعرفوا على طريقتها معنا.

مكونات المرقوق السعودي بالتفصيل

قد نلاحظ تنوع وتعدد المكونات المطلوبة لتحضير تلك الوصفة ولكنها تعطينا في النهاية مذاق مختلف لم نتذوقه من قبل ولن يختلف كثيرًا عن المرقوق السعودي المقدم في المطابخ السعودية الأصلية وهي:

لحم: كيلو جرام واحد.

طماطم: عدد ثلاث ثمرات.

فلفل أسمر: نصف ملعقة حجم صغير.

كمون: ملعقة شاي حجمها صغير.

بابريكا بودرة: ملعقة طعام واحدة.

كزبرة بودرة مجففة: ملعقة حجمها صغير.

بهارات متنوعة: ملعقة شاي حجمها صغير.

صلصة طماطم: ملعقتين بحجم كبير.

بصل أخضر: ثمرتين تقطع صغيرًا.

قرع عسل: كمية حسب الحاجة.

ثوم: خمس حبات.

جزر: حبتين نظيفتين.

طماطم: ثلاث ثمرات.

باذنجان رومي: حبة أو حبتين.

فلفل أحمر: اثنين من الفلفل الحار.

صوص ثوم: حسب الحاجة.

زيت نباتي: حسب الاحتياج.

ملح طعام: حسب الذوق.

كركم بودرة: كمية بسيطة.

زنجبيل فريش: عدة شرائح.

خبز التورتيلا: ست قطع.

مرق دجاج: مكعبين اثنين.

ماء: ربع كوب فقط.

فاصوليا خضراء: كوب كامل.

كوسة: وحدتين.

طريقة عمل المرقوق السعودي بالطريقة الأصلية