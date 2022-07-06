في 3 أيام مشروب الحلبة لتسمين الجسم والوجه والخدود وزيادة الوزن بسرعة فائقة

تعاني أغلبية الفتيات من نحافة الجسم لذلك ترغب كلا منهم على تسمين الجسم لأن هذا من وجهة نظر بعض السيدات يجعلها تشعر بأنوثتها، والمرأة التي تعاني من نحافة الجسم قد تواجه مشكلة كبيرة لذلك تلجأ إلى تناول جميع الأكلات التي تساعدها على تسمين الجسم ولكن أحيانا لا تساعد هذه الأكلات على ذلك، وبسبب هذا الشيء تريد كل فتاة أن تبحث عن الحل الأفضل والمناسب لتسمين الجسم النحيف فقد نجد الكثير من الحلول التي تساعد على ذلك، ومن ضمن هذه الحلول هي إستخدام الوصفات الطبيعية أو إستخدام الكريمات أو الذهاب إلى مراكز التجميل فكل هذه الحلول قادرة على الشئ الذي تريد أن تحصل عليه الفتاة التي تعاني من النحافة، ولكن منها الذي يفيد صحة الإنسان ومنها الذي يضرها ويدهورها فقد نجد العديد من الفتيات يستخدمون كريمات لتسمين الجسم فهي تقوم علي التسمين بالفعل ولكن يكون لها أضرار جانبية فهي قد تسبب أمراض خطيرة تحت الجلد، وكذلك نجد عدد منهم يلجأون إلى إستخدام الأجهزة التي تتوافر في كل مراكز التجميل ولكنها أيضا تكون ضارة وغير مناسبة.ولكن الشيء أو الإستخدام الأفضل هو أن نستخدم الوصفات الطبيعية فالوصفة التي يكون لها القدرة في الحصول على ذلك هي وصفة الحلبة فهذه الوصفة من الممكن أن نستخدمها لتسمين الوجه ونفخ الخدود، وذلك بسبب مفعولها القوي والسحري حيث تتميز بنتجتها التي تظهر في خلال مدة قصيرة جدا وفي نفس الوقت لا تضر الجلد نهائيا. اليك الخلطة

خلطة الحلبة لتسمين الجسم والوجه

مكونات خلطة الحلبة لتسمين الجسم:

خمس ملاعق كبيرة الحجم من بذور الحلبة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة الحلبة لتسمين الجسم: