هتبقي ملكة جمال.. كريم القرنفل والنشا لتبيض البشرة 7 درجات وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال 

يعد القرنفل والنشا أحد المبيضات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري وفعال، علاوةً على أكساب البشرة مظهراً صحياً وحيوياً، بما يغني السيدات عن استخدام مبيضات جاهزة تحتوي على مواد كيميائية قد تتسبب في تدمير البشرة أو تهيجها مما ينتج عنه ظهور الحبوب والندبات لبعض أنواع البشرة (خاصةً البشرة الدهنية)، لذلك ظهرت الوصفات والماسكات الطبيعية التي تعمل على تبييض البشرة باستخدام القرنفل والنشا، خاصةً في أوقات الصيف بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس الضارة.

كريم القرنفل والنشا لتبيض البشرة 7 درجات

يساهم مزيج القرنفل والنشا في تقشير البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة والأوساخ التي تسد مسامات البشرة، بما يعمل على تفتيح البشرة، علاوةً على فعاليته في منح البشرة الترطيب اللازم بما يمنع ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن.

المكونات

3 ملاعق من القرنفل البودرة.

3 ملاعق من نشا الذرة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من زيت الليمون.

3 ملاعق كبيرة من عصير الخيار.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة التحضير

قومي بخلط مسحوق القرنفل مع النشا جيداً.

قومي بإضافة باقي المكونات إلى خليط النشا والقرنفل في إناء مناسب الحجم، وقلبيهم جيداً حتى تحصلي على ماسك ذي قوام متماسك.

اغسلي بشرتك جيداً بالماء والغسول أو الصابون، ثم افردي الماسك على المناطق التي تعاني من الاسمرار.

انتظري لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي الماسك بالماء الفاتر جيداً حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

كرري تلك الوصفة من (2-3 مرات) في الأسبوع، وستلاحظين بنفسك بياض بشرتك بشكل واضح في الأسبوع الثاني.

وصفة القرنفل والزبادي لتبيض الأماكن الغامقة

نصف ملعقة كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير