وصفة الفازلين والملح الرهيبة لإزالة شعر الوجه والجسم الزائدة بدون ألم نهائي

يعد الفازلين والملح من احلى الوصفات التى تحضر لإزالة الشعر من الوجه والجسم ، يحدث هذا بمزج المكونان مع بعض من المكونات الأخرى التى تساعد على إزالة الشعر، وهذه الوصفات الطبيعية تتناسب مع جميع أنواع البشرة، حيث يساعد الفازلين على الترطيب وتقليل نمو الشعر، والملح يساعد على تقشير الجلد وإزالة جلد الوزة، فسوف نقوم بتحضير بعض الخلطات لإزالة الشعر من الوجه والجسم.

يعد الشعر الزائد من المشكلات التى تعانى منها جميع النساء والفتيات، وتعتبر من أكبر وأصعب المشاكل وطرق التخلص منها وإزالتها من المهام الصعبة التى تمر علينا كنساء، توجد أنواع كثيرة من طرق ازالة الشعر ولكنها يمكن أن تصيب الجلد بالالتهابات، فتوجد وصفات طبيعية باستخدام الفازلين مع الملح لإزالة الشعر من الوجه والجسم بكل سهولة، اليكم هذه الطريقة.

تستخدم الكثير من السيدات والفتيات بعض الإستخدامات التقليدية الغير صحية والتي تعمل على إزالة شعر الوجه مثل إستخدام الشمع بعض الطرق التقليدية الاخرى وتعتبر تلك الإستخدامات غير صالحة الإستخدام وبإمكاننا إستخدام الفازلين والملح من الخلطات التي تعمل على إزالة شعر الوجه بطريقة آمنة وفعالة بدون ترك اي أضرار على الوجه.

خلطة الفازلين والملح لازالة شعر الوجه والجسم

المكونات:-

٤ معالق من الفازلين.

٤ معالق من الملح.

٢ ملعقة من الحليب السائل.

الطريقة:-

يحضر هذا الخليط في بولة صغيرة ونضع الملح والحليب ثم نقوم بإذابة الفازلين على حمام مائي ثم نقوم بإضافته على الخليط السابق ثم نمزج جيداً. نقوم باخد كمية من الخليط وتوضع على المكان المراد ازالة الشعر منه ويكون نظيف وجاف. ويترك الخليط على الوجه أو الجسم لمدة ٣٠ دقيقة بعد ذلك نقوم بإزالة الشعر عكس الاتجاه حتى نتخلص من الشعر الزائد الموجود في هذه المنطقة. نقوم يغسل المنطقة بالماء الفاتر ونضع اى نوع من الكريمات المرطبة المناسبة للبشرة. للحصول على أفضل النتائج يجب استخدام هذا الخليط مرة أسبوعياً حتى نتخلص من الشعر الزائد نهائياً.

خلطة أخرى من الفازلين والملح

المكونات:-

٣ معالق فازلين.

٣ معالق ملح.

٣ معالق من النشا.

الطريقة:-

نقوم بتذويب الفازلين قم نضيف عليه النشا والملح ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً. نقوم بتنظيف مكان إزالة الشعر وتجفيفه جيداً ثم نضع عليه الخليط المعد. نقوم بإزالة الشعر بالطريقة السابقة حتى نتخلص من الشعر المراد إزالته. نقوم بشطف الجسم أو الوجه بالماء الدافئ ويدهن الجسم بكريم مرطب. تكرر هذه الوصفة عند اللزوم.

خلطة الفازلين والملح والجلسرين

المكونات:-

ملعقتين من الملح.

ملعقتين من الخل.

ملعقتين من الدقيق.

ملعقتين كبيرتين من الجلسرين.

كبسولة فيتامين ه‍ .

الطريقة:-