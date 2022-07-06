مكون سحري من مطبخك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ من الزفارة يجعلها ناصعة البياض هتعملي 20 كيلو في دقائق

مكون سحري لتنظيف الكرشة بسرعة البرق خلال 10 دقائق ، تأتي أوقات معينة في السنة وتقبل الناس على شراء الكرشة والممبار بشكل كبير، بالإضافة إلى أنها تزداد بكميات كبيرة في عيد الأضحى المبارك، يهل علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وتقوم الناس بتطبيق سنة الله ورسوله بذبح خروف أو ما شابه ذلك، كل شخص على حسب استطاعته، الهدف من هذه المقدمة هو ماذا تفعل النساء في تنظيف الكرشة والممبار، لأنهم يسمعون أن عملية تنظيفهما صعبة للغاية، ولكن هذا اعتقاد خاطئ للأسف الشديد يتداوله بعض النساء، ولكن نحن سوف نقدم لكم طريقة سحرية لتنظيف الكرشة والممبار في 10 دقائق فقط، كل ما يجب عليكم فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات لكي نقدم لكم الطريقة بالتفصيل.

طريقة تنظيف الكرشة في أقل وقت ممكن

المعلومة التي لا يعرفها الكثير عن الكرشة أن طعمها بالفعل جميل للغاية وتحتوي على نسبة بروتين كبيرة ولكن الشئ الوحيد الذي يجعل النساء في التكاسل عن شراءه هو عملية التنظيف، ونحن لا نريد إطالة الحديث عليكم، وندخلكم في خطوات التنظيف مباشرة الآن:

نضع إناء على النار ونضع فيه كمية ماء مناسبة.

نتركها حتى تمام الغليان.

نتركها حتى تمام الغليان. يتم وضع معلقة من البيكنج بودر.

يتم تقطع الكرشة إلى قطع متوسطة الحجم حتى يسهل إمساكها عند عملية التنظيف.

يتم وضع قطعة قطعة داخل الماء.

يتم وضعها على أي سطح صلب.

يجب إزالة الطبقة الخارجية باستخدام سكينة صغيرة.

يجب تكرار هذه الخطوة حتى يتم تنظيف الكرشة كلها.

يتم وضعها في محلول مكون من ملعقة من السكر، وربع كوب من الخل، وربع كوب من عصير الليمون.

يجب نقع الكرشة في هذا المحلول لمدة ساعة ونصف.

بهذه الطريقة نتخلص من الزفارة والرائحة الكريهة الموجودة في الكرشة.

طريقة تنظيف الممبار في 10 دقائق فقط

الممبار يكون له نفس رائحة الكرشة التي لا نرغب فيها، ولذلك يأخذ عنها نفس فكرة الكرشة، ولكن مع الطرق التي نشرحها لكم الآن: