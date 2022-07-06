نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة تبييض الجسم كله بالنشا والليمون وبنتيجة فائقة السرعة في المقال التالي
وصفة تبييض الجسم كله بالنشا والليمون، تبيض الجسم كله بالنشا والليمون هذه الخلطة العجيبة التي أثبتت العديد من الآثار الجانبية المفيدة في الحصول على درجة تفتيح للبشرة بطريقة سهلة آمنة ومضمونة، نقدمها في هذا المقال لكل فتاة وسيدة حريصة على جعل بشرتها ذات مظهر فاتح وفي نفس الوقت حيوي وأنيق، حيث تتعدى فوائد هذه الوصفة إلى تنعيم وتغذية البشرة بشكل كامل.
فوائد مغلي الحلبة على الريق وكنوز الفوائد العامة للحلبة وتأثيرها الإيجابي السريع على الصحة والجسم
مكونات تبييض الجسم كله بالنشا والليمون
تعتمد هذه الطريقة على عدد من المكونات الطبيعية التي تساعد في منح البشرة التغذية اللازمة لها بالإضافة إلى قدرة هائلة على تفتيح البشرة كما في التالي:
- عدد ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من اللبن البودرة.
- مقدار من عصير الليمون يساوي ثلاث ملاعق كبيرة الحجم.
- كمية من زيت الزيتون تقدر بثلاث ملاعق كبيرة الحجم.
طريقة تبيض الجسم كله بالنشا النشا والليمون
تتضمن طريقة تحضير الخلطة الخاصة بتبيض الجسم بالكامل بالنشا والليمون عدد من الخطوات البسيطة، وهذه الخطوات هي الآتي:
- تكون البداية مع خلط ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من النشا مع ما يساويها من مقدار اللبن البودرة داخل وعاء مناسب صغير الحجم.
- تتم إضافة كامل عصير الثلاث حبات من الليمون مع مقدار ثلاث ملاعق من زيت الزيتون بصورة تدريجية إلى الخليط الجاف السابق.
- يبدأ العجن لجميع المكونات السابقة حتى الحصول على عجينة ذات قوام متماسك.
- يلي ذلك تطبيق هذه العجينة على كامل البشرة وبالأخص المناطق الداكنة منها.
- تترك هذه الخلطة مدة لا تقل عن نصف ساعة، وبعد تمام الجفاف يتم فرك الخليط من على البشرة.
- تغسل البشرة بماء دافئ ويلي ذلك وضع كمية مناسبة من الكريم المرطب عليها.
- يتم تكرار هذه الخلطة عدد مرتين في الأسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة تبييض الجسم كله بالنشا والليمون وبنتيجة فائقة السرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.