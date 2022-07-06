نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه عمل الكيك في منزل سهل مع المقادير بالحليب فى الفرن في المقال التالي

إن الكيك من أشهر أنواع الحلويات التي تقدم على الإفطار وفى المناسبات ويمكن عملها فى المنزل بكل سهولة دون عناء أو تعب فى التحضير، كما أن الكيك له العديد من الفوائد المهمة لجسم الانسان وسوف نذكر اليوم طريقة عمل الكيك في المنزل سهل. مكونات كيك بيتي سهل: 3 أكواب وربع دقيق أبيض.

1 كوب زيت.

1 كوب حليب سائل.

1 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

2 ملعقة صغيرة فانيلا.

5 بيضات. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض وضربه ونقوم بإضافة، السكر، والفانيلا، وضربهم مرة ثانية ونقوم بوضع الزيت، والحليب، وخلطهم جيداً. ونقوم بوضع الدقيق، و البيكنج باودر على دفعات وضربهم حتي تحصلي على عجينة متماسكة ونقوم بإحضار قالب الكيك ودهنه بالزبدة ورش القالب بالدقيق. ونقوم بوضع العجينة داخل القالب وتسخين الفرن ووضعه وترك العجينة حتي تسويتها وتقديمها مع المشروب. مكونات عمل كيك عادي: 1 كوب دقيق.

3 بيضات.

1 ملعقة بيكينج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

1 كوب سكر.

5 بيضات. طريقة التحضير: إحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض وضربه ونقوم بوضع الفانيلا، والسكر، وتقليبه مرة أخرى ونقوم بوضع الزيت، والحليب على الخليط وضربهم مرة ثانية. نقوم بوضع الدقيق، والبيكينج باودر ونستمر في خلطهم حتي تصبح عجينة متماسكة، نقوم بإحضار قالب الكيك ودهنه بالزبدة ورش الدقيق في القالب. ونقوم بتوزيع الخليط بقالب الكيك ونقوم بوضع في الفرن المسخن على درجة حرارة 180 ونقوم بإخراج الكيك وتقديمها. مكونات عمل الكيك العادية: 1 كوب دقيق.

3 بيضات.

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1 ملعقة صغيرة فانيلا.

1 كوب سكر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض، والفانيلا، نقوم بوضع السكر بتدريج وضربهم حتي يصبح الخليط كريمي. نقوم بإضافة الدقيق، و البيكنج باودر وضربها مرة أخرى على المزيج وتقليبهم بالملعقة، نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزبدة ورشها بالدقيق. ونقوم بوضع الكيك وإدخالها الفرن وتسخينه على درجه حرارة 180 ووضع الصينية في الفرن وتركها في الفرن حتي تنضج لمدة 35 دقيقة. مكونات كيك سهل بدون فرن: 3 بيضات.

1 كوب سكر.

فانيليا.

نص كوب زيت.

1 كوب حليب.

1 ملعقة صغيرة خل.

2 كوب دقيق.

نص كوب كاكاو خام.

1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض، والزيت، والفانيلا، والخل، والحليب، وضربهم وبعد 2 دقيقه نضع الدقيق، والكاكاو، والبيكينج باودر، وقليل من الملح وضربهم مرة أخرى. نقوم بإحضار صينية ودهنها بالزبدة ورشها بالدقيق ووضع ورق الزبدة، ونقوم بوضع الخليط الذي قمنا بإحضاره نقوم بإحضار وعاء ونقوم بوضع فيه الماء الساخن ونقوم بوضع القالب به. نقوم بتغطية الوعاء بقطعة من القماش ونقوم بوضعها على النار منخفضة لمدة نص ساعة ويتم تركها حتي تهدأ وبعدها تزينها بصوص الشوكولاته وتقديمها. مكونات عمل كيك في منزل مع المقادير: 2 كوب دقيق.

1 كوب حليب.

1 كوب سكر.

نص كوب زيت.

5 بيضات

3 ملاعق فانيلا.

3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر.

كريمة أو فراولة للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ووضع البيض، والسكر، والحليب، والزيت، والفانيلا، وضربهم ونقوم بوضع الدقيق بالتدريج وخلطتهم ووضع البيكنج باودر، وتقليبه حتي يتجانس. نقوم بإحضار قالب الكيك ودهنه بالزيت ونقوم برش الدقيق عليه ووضع الخليط في القالب وتسخين الفرن على درجة حرارة 180 ووضع القالب ووضع القالب وتركها لمدة 25 دقيقة. وبعد إخراجها ونقوم بتوزيع الكريمة على سطح الكيك وتقديمه نقوم بتقطيع الفراولة لقطع وتوزيعها على الكريمة. عمر شويل - جدة طريقه عمل الكيك في منزل سهل مع المقادير بالحليب فى الفرن - ثقفني

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