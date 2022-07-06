في 10 دقائق بس وبمكونات اقتصادية هعلمك طريقة عمل كيكة البسكويت والشوكولاته الباردة

طريقة عمل كيكة البسكويت والشوكولاته الباردة، تعد كيكة البسكويت الباردة من أفضل أنواع الكيك التي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث أنها تتميز بطريقة صنعها السهلة ومذاقها المميز والشهي، حيث تعتبر كيكة البسكويت والشيكولاتة من الوصفات التي يمكن تقديمها في أعياد الميلاد والمناسبات المختلفة، بالإضافة إلى أنها من الحلويات المميزة في فصل الصيف لأنها تضيف انتعاش مميز.

طريقة عمل كيكة البسكويت والشوكولاته الباردة

يمكن عن طريق اتباع الخطوات التالية تجهيز كيكة البسكويت والشوكولاتة الباردة في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وهي:

المكونات

كوب من اللبن.

نصف كوب زبدة ذائبة.

200 غرام من بسكويت الشاي.

كوب من السكر.

نصف كوب كاكاو خام.

طريقة التحضير

في البداية قومي بإحضار البسكويت وقومي بتكسيره إلى قطع صغيرة في إناء حتى تنتهي من الكمية كلها.

في وعاء مناسب ضعي اللبن والسكر وضعي الوعاء على النار حتى يصل المزيج إلى مرحلة الغليان.

في إناء آخر ضعي الكاكاو والزبدة مع التقليب حتى يختلط المزيج جيداً، ثم بعد ذلك قومي بإضافة المزيج إلى اللبن.

بعد ذلك قومي بإضافة قطع البسكويت إليها المزيج السابق مع التقليب جيداً حتى تتجانس المكونات.

احضري صينية مستطيلة مناسبة وقومي بتبطينَها بالزبدة وضعي عليها كيس بلاستيكي، ثم اسكبي خليط البسكويت داخل الصينية وقومي بفرده فيها ليصبح متساوي من كل الجوانب.

ضعي الصينية في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين أو إلى أن يتماسك الخليط.

بعد ذلك قومي بإخرَاج الكيك من الصينية وقومي بإذابة قطع من الشيكولاتة حتى تذوب تماماً، وقومي بسكبها على البسكويت حتى يتم تغطيته بالكامل.

ضعي الكيك داخل الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك الشيكولاتة وبعدها قومي بتقطيعه وتقديمه بارداً.

يمكنك دهن كيك البسكويت بالنوتيلا بدلاً من الشيكولاتة الذائبة حيث أنها تعطي مذاقاً أفضل.

وفي النهاية نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة البسكويت والشوكولاته الباردة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

يمكنك اتباع هذه الطريقة وتحضير لعائلتك أفضل كيك بسكويت الشوكولاتة الباردة في أيام الصيف الحارة، لكي تعمل على ترطيب الجسم ومنحهم الفرحة والسعادة به.