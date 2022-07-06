أحدث صبغات شعر بني صيف 2022 بجميع درجاته وصنعها في المنزل بنفسك بمواد طبيعية

طريقة عمل صبغات شعر بني طبيعي في المنزل بنفسك بخطوات سهلة وبسيطة ودون الذهاب الي مراكز التجميل ودفع الكثير من المال، تعتبر صبغة الشعر البني الطبيعية من اكثر الأشياء التي تسعى إليها المرأة بصفة خاصة، وذلك لما يكون في هذا اللون البني من جاذبية وتناسب مع البشرة، حيث من اهم الأمور التي تطلبها المرأة عند تلوين الشعر كون هذا اللون يتناسب مع كل من لون البشرة، ولون الشعر الأصلي قبل عملية التلوين، وتعد الصبغة الطبيعية من افضل أنواع الصبغات التي يمكن استخدامها بأمان.

صبغات شعر بني طبيعي

يحتاج الشعر الى صبغات الشعر الطبيعية من اجل التلوين او إخفاء الشيب والشعر الأبيض، وذلك من اجل الحفاظ على فروة الرأس وبعد الإضرار بها باي شكل من الأشكال، ومن الأشياء التي تعمل على تعميق لون الشعر طبيعيا وتغطية الشيب استعمال مغلي 5 أكياس من الشاي الأسود في عدد 2 كوب ماء ووضعه على الشعر بعد أن يبرد قليلا، وكلما زادت مدة ترك الخليط على الشعر كلما استفاد باللون الغامق.

صبغة طبيعية للشعر بالنسكافيه

للحصول على لون شعر بني طبيعي يمكن اتباع خطوات التلوين الأتية:

أضيفي عدد 4 ملاعق من النسكافيه مع عدد 2 ملعقة من بودر الكاكاو.

ثم اخلطي الخليط بعدد كوب من زيت الزيتون.

ومن ثم أضيفي ربع كوب من زيت السمسم على الخليط السابق مع الخلط الجيد.

ثم اتركي الخليط لمدة ساعة كي يرتاح.

يمكن أضافه علبة أكسجين على الخليط قبل الاستعمال مباشرة من اجل تثبيت اللون.

صبغة شعر بني فاتح كراميل

لكي تحصلين علي درجة شعر بني فاتح كراميل باستخدام مواد طبيعية غير ضارة يمكنك إتباع الخطوات التالية:

أضافه الليمون على الخلطات الطبيعية للصبغة يعمل على تفتيح اللون بشكل عام.

وعند الرغبة في الحصول على اللون البني الكراميل يمكن أضافه عصير عدد 2 ليمون او ما يسمى باسم الحامض.

وذلك على ملعقتان من كل من النسكافيه والكاكاو الخام مع الخلط بكوب من زيت السمسم.

وذلك كي تحصلين على اللون المطلوب وقبل أضافه هذه المكونات للشعر يجب غسله بالشامبو جيدا.

وأيضا عدم أضافه أو وضع اي زيوت او كريمات عليه.

صبغة شعر بني شوكلاتة

للحصول علي لون شعر بدرجة بني شكولاتة يمكنك إتباع الخطوات التالية للحصول عليها: