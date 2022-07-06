جهزي الحواوشي الاسكندراني في مدة قليلة جدا بنصف كيلو من اللحمة

جهزي الحواوشي الاسكندراني في المنزل بطعم رائع مثل الأنواع الجاهزة وأحلى منها، ويعشق الناس هذه الأكلات لأنها سريعة وذات طعم جميل ورائحة جذابة تصل إلى أبعد مكان، ويتم تحضير عجينة الحواوشي بمجموعة مكونات سهلة تتكون من الدقيق والخميرة والسكر والزبادي والزيت، والحشوة تتكون من اللحمة المفرومة والفلفل الرومي والبصل والتوابل، والآن سوف نعرض على مشاهدين الكرام مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني والتعرف على خطوات تحضيره.

مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني

تعتبر مكونات عمل الحواوشي الاسكندراني من أبسط المكونات التي لا تكلف كثيراً وهي كما يلي:

كيس من الخميرة الفورية.

3 أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة صغيرة من الملح.

3 ملاعق صغيرة من الزبادي.

بصل بودر ( نصف ملعقة صغيرة ).

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

مقادير حشو العجينة

2 حبة من البصل المقطع مكعبات صغيرة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

حبة من الفلفل الرومي المقطع مكعبات صغيرة.

لية ضاني مفرومة.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الحبهان المطحون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة تحضير العجينة

تعد طريقة تحضير العجينة سهلة وبسيطة سوف نقوم بعملها الآن وهي كما يلي:

نحضر إناء للعجن ونضع به ملاعق الزبادي المحددة والسكر ونخلطهم مع بعض جيداً. ثم ننخل الدقيق المستخدم بالمنخل السلك ونخلط به الثوم البودر والبصل البودر ورشة الملح والخميرة الفورية. نضع خليط الدقيق على خليط الزبادي ثم نضيف عليهم الماء الدافئ. نعجن المكونات مع بعض حتى تتجانس ثم نضع عليهم الزيت لكي نلم العجين. نترك العجينة حتى تخمر لمدة ساعة أو أكثر.

طريقة إعداد وتحضير الحشوة

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحشوة وطهي الحواوشي وهي كما يلي:

نضع مقلاة على النار ونضع بها لية الضاني وقليل من الزيت ونقلب به البصل المقطع ونتركه حتى يذبل. ثم نضع عليه اللحمة المفرومة ونقلبها مع البصل، ثم نضع عليها الفلفل الرومي المقطع. بعد ذلك نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات ورشة الحبهان ونقلب جميع المكونات مع بعض جيداً. نترك الحشوة قليلاً على النار ثم نرفعها بعد ذلك. نقطع العجين قطع متساوية الحجم ونفردها بسمك مناسب ثم نضع طبقة من الحشوة على فطيرة منهم ثم نضع طبقة أخرى من العجينة ونغلقها جيداً من الحواف. نضع الفطير على صينية مدهونة وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تمام النضج.

فوائد اللحم للجسم

تتميز اللحمة بالعديد من الفوائد الصحية للجسم سوف نتعرف عليها الآن وهي كالتالي: