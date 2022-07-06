معجزة ملعقه ملح واحدة فقط وتخلصي من الشعر الزائد نهائي ولن ينمو مرة أخرى

الشعر الزائد أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها كثير من السيدات والفتيات، ففي أحيان كثيرة يكون سبب ظهور الشعر الزائد في الجسم ناتج عن اضطرابات في معدل نمو الشعر، حيث نجد أن الشعر الخشن أو الداكن يظهر بشكل كبير في مناطق معينة لا يظهر فيها هذا النوع من الشعر، وهناك دراسات كثيرة أجريت أثبتت أن نسبة ١٠٪ من السيدات يعانين من مشكلة الشعر الزائد التي تسبب لهم الإزعاج والإحراج، ولهذا يرغبن في التخلص منه بأي وسيلة متاحة التي أشهرها الوصفات الطبيعية لإزالة الشعر.

إزالة شعر الجسم بالملح

باستخدام كمية من الملح يمكن إزالة شعر الجسم بشكل كامل وبطريقة آمنة دون آثار جانبية، كما يلي:

المكونات

ملعقة ملح طعام خشن.

صابونة زيت زيتون مبشورة.

ماء ورد.

طريقة التحضير

بعد تحضير كافة المكونات السابقة نضعهم جميعاً في وعاء كبير ونخلطهم جيداً. بعد الحصول على خليط متجانس قوامه متماسك نضع الخليط على المكان المراد إزالة الشعر منه. نترك الخليط على المكان لمدة ساعتين حتى يتساقط الشعر تدريجياً. بعد ذلك نغسل المنطقة جيدًا بماء فاتر ونرطب الجلد بماء الورد. ينصح قبل استخدام الخليط إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجسم.

وصفة إزالة الشعر الزائد بالملح

يمكن التخلص من الشعر الزائد في الجسم أو الوجه بكل سهولة وبمكونات موجودة في المنزل طبيعية، كما يلي:

المكونات

عدد ٥ ملاعق ملح بحر كبيرة.

عدد ٦ ملاعق كركم كبيرة.

٥ ملاعق حليب صافي كبيرة.

طريقة التحضير